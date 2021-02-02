Российский космонавт запечатлел на видео орбитальный лунный закат. Фото: кадр из видео Сергея Кудь-Сверчкова.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), опубликовал видео орбитального лунного заката. Он также объяснил причину деформации Луны на записи.

Видео опубликовано в официальной группе Сергея Кудь-Сверчкова "ВКонтакте".

"Уверен, у многих сразу возникнет резонный вопрос: "А почему Луна так расплющивается? И куда пропадает?". Ответ довольно прост – перед тем, как Луна скроется за горизонтом, её отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается", - пояснил космонавт Роскосмоса.

Также он отметил, что сам земной горизонт не видно из-за того, что всё происходит ночью. Именно поэтому создаётся впечатление, что Луна чудесным образом "растворяется в воздухе".

Сейчас на МКС, помимо Сергея Кудь-Сверчкова, находится ещё шесть человек: космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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