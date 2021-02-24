Свердловчане смогут наблюдать за полётами МКС в феврале и марте

Сейчас на МКС находятся два космонавта и пять астронавтов. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

В конце февраля и в марте Международная космическая станция будет пролетать над Уралом. Свердловчане смогут отыскать её в небе невооружённым глазом.

Наблюдения нужно проводить ранним утром. В некоторые дни МКС будет показываться на небе дважды. Например, завтра станцию можно увидеть в южной части неба с 5:44, а затем с 7:18. В Международный женский день 8 марта она будет видна с 5:06 и с 6:39. Обычно МКС показывается на несколько минут.

"С конца февраля начинается утренняя видимость Международной космической станции", - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он составил график видимых полётов МКС на конец февраля - начало марта.

Фото: график полёта МКС

"Наступает очередная пора видимых пролётов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный — 1,5 месяца вы можете "ловить" нас. В середине марта вас ждет небольшой перерыв (например, в Центральной России — неделя, а на Дальнем Востоке — всего два дня), а затем до первых чисел апреля — вечерняя видимость. Напомню, МКС видно в виде звёздочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток", - написал в соцсетях космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на борту МКС.

Напомним, что МКС облетает Землю за сутки около 16 раз. При наличии небольшого телескопа у уральцев есть шанс разглядеть её солнечные батареи. Обычно станцию принимают за букву "Н" или "Г". От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению.

Фото: траектория полёта МКС