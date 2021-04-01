Наступил месяц Марса, Юпитера и Сатурна, а также первого весеннего звездопада Лириды

У наблюдателей есть шанс разглядеть Красную планету в телескоп вечером и две планеты-гиганта - в бинокль утром. Фото: Московский планетарий

Апрель-2021 подарит наблюдателям звёздного первый весенний звездопад Лириды, а также возможность наблюдать за Марсом, Юпитером и Сатурном. Месяц богат не только на события, но и на юбилеи. 12 апреля будет отмечаться 60-летие первого полёта Юрия Гагарина в космос.

Рассказываем, какие астрономические события можно будет наблюдать в апреле невооружённым глазом и в бинокль, в том числе жителям Свердловской области.

Падающие звёзды

С середины апреля традиционно начинает действовать метеорный поток Лириды. У землян есть шанс загадать желание под падающие звёзды. Особенно не стоит пропускать ночь с 21 на 22 апреля - в пик звездопада можно увидеть до 18 "падающих звёзд" в час. Метеорный поток продлится до конца месяца.

Наблюдать Лириды лучше всего во вторую половину ночи, под утро. "В 2021 году условия наблюдения метеоров не совсем благоприятные: Луна близка к полнолунию (которое произойдёт 27 апреля) и уходит под горизонт после 4 утра, когда радиант Лирид располагается высоко над южным горизонтом. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете", - сообщает Московский планетарий.

Лириды входят в большую тройку метеорных потоков наряду с Персеидами (в августе) и Геминидами (в декабре). Название происходит от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока. Каждый год в это время Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставляет после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Скорость метеоров может достигать 49 км/с, возникает мощное трение об атмосферу, и они сгорают. Поэтому наблюдатели видят вспышки стреловидной формы.

Фото: Московский планетарий

Месяц трёх планет

В апреле Меркурий, Венера, Уран и Нептун будут не видны, они скрываются в лучах Солнца. При этом у наблюдателей есть шанс разглядеть Красную планету в телескоп вечером и две планеты-гиганта - в бинокль утром.

Марс стоит искать на тёмном небе над западным горизонтом. В телескоп он виден как крохотный диск. Полосатый гигант Юпитер будет показываться на предутреннем небе левее Сатурна низко над юго-восточным горизонтом. Окольцованный гигант появится в это же время там же. В небольшой телескоп счастливчики смогут разглядеть кольцо и спутник Сатурна - Титан.

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. Без телескопа и бинокля Марс виден в виде "звезды" с красноватым оттенком. Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине видимость планеты неблагоприятная, так как 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем. Юпитер - пятая планета от Солнца. В бинокль можно разглядеть её диск и четыре наиболее крупных спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Наилучшая видимость полосатого гиганта относится к периоду противостояния (20 августа). Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера. Окольцованный гигант лучше всего будет виден также близ противостояния 2 августа.

Апрельское Солнце

Продолжительность светового дня в этом месяце, как и в марте, будет стремительно увеличиваться. К 30 апреля тёмное время суток станет минимум на два часа короче. Сегодня в Екатеринбурге Солнце встало в 6:28, а сядет в 19:36. В последние дни месяца восход будет происходить после 5:00, а закат - после 20:30.

Светило движется по созвездию Рыб до 18 апреля, а затем переходит в созвездие Овна.