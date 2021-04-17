Уральцы этим вечером смогут наблюдать Марс рядом с Луной

Небо будет ясным, поэтому красивая пара - Луна и Марс - будет видна невооружённым глазом. Фото: Московский планетарий

У жителей Свердловской области есть возможность провести этот вечер в компании Марса и Луны. Красная планета покажется на небе после захода Солнца.

Она расположится чуть правее растущей Луны. Небо будет ясным, поэтому красивая пара будет видна невооружённым глазом.

"17 апреля "звезда" конца 2020 года, которая окончательно растеряла свою яркость и уступает уже десятку звёзд северного неба может быть ещё наблюдаема на ночном небе рядом с Луной. Расстояние между ними будет увеличиваться по мере погружения Солнца за линию горизонта, поэтому наиболее благоприятным временем наблюдения является интервал с 21:00 до 22:00. Явление доступно для невооружённого глаза, а обладатели бинокля смогут прочувствовать красоту события в полной мере", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что в следующие дни Марс стоит искать на тёмном небе над западным горизонтом в виде крохотного диска с красноватым оттенком. В апреле можно также наблюдать за планетами-гигантами. Сатурн и Юпитер показываются на небе по утрам и видны в бинокль.

18 апреля в 21:00 месяц окажется рядом с яркой звездой в созвездии Близнецов, а затем спрячет её от глаз. Полнолуние в этом месяце ожидается 27 апреля.

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Справка "ОГ" Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине видимость планеты неблагоприятная, так как 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем. Юпитер - пятая планета от Солнца. В бинокль можно разглядеть её диск и четыре наиболее крупных спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Наилучшая видимость полосатого гиганта относится к периоду противостояния (20 августа). Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера. Окольцованный гигант лучше всего будет виден также близ противостояния 2 августа.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум