Россия планирует выйти из проекта МКС и создать свою станцию

Россия планирует выйти из проекта МКС через четыре года. Также в планах создание собственной национальной космической станции.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, МКС уже устарела. Всё чаще поступает информация о технических неисправностях.
"Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнёров", - передаёт ТАСС слова вице-премьера.
Также стало известно, что Россия создаст новую космическую станцию. Соответствующее заявление прозвучало на закрытой части совещания по космической отрасли, фрагменты которого показал телеканал "Россия 1".
Международная космическая станция, сокращенно МКС - крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.
Сегодня МКС представляет собой совместный проект, в котором участвуют космические агентства РОСКОСМОС, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).
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