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Общество / Космос
18 апреля 2021, 17:57

Россия планирует выйти из проекта МКС и создать свою станцию

МКС

Россия создаст новую космическую станцию. Фото: Роскосмос.

Россия планирует выйти из проекта МКС через четыре года. Также в планах создание собственной национальной космической станции.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, МКС уже устарела. Всё чаще поступает информация о технических неисправностях.

"Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнёров", - передаёт ТАСС слова вице-премьера.

Также стало известно, что Россия создаст новую космическую станцию. Соответствующее заявление прозвучало на закрытой части совещания по космической отрасли, фрагменты которого показал телеканал "Россия 1".

Международная космическая станция, сокращенно МКС - крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. 

Сегодня МКС представляет собой совместный проект, в котором участвуют космические агентства РОСКОСМОС, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).

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Областная газета Свердловской области

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