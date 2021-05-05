МКС пролетит рядом с Луной: как и когда наблюдать

В ночь на 6 мая станцию надо искать на юго-востоке с 2:42. В 5:58 МКС пролетит под Луной. Фото: Олега Новицкого

Начался один из самых длительных периодов, когда уральцы могут наблюдать за полётами Международной космической станции. 6 и 22 мая МКС пролетит рядом с Луной. Рассказываем, как и когда смотреть.

В ночь на 6 мая станцию надо искать на юго-востоке с 2:42. В 5:58 МКС пролетит под Луной.

"Дважды в году, в мае и июле у жителей Урала появляется возможность наблюдать самый продолжительный период видимости Международной космической станции. В эти месяцы, из-за неглубокого погружения Солнца за линию горизонта, утренняя видимость плавно переходит в ночную, а затем в вечернюю. Несколько интересных полётов МКС рядом с Луной, которые можно наблюдать в черте Екатеринбурга 6 и 22 мая", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Обычно станция показывается на несколько минут в виде букв "Н" или "Г" для наблюдателей с Земли. От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. При наличии небольшого телескопа у уральцев есть шанс разглядеть её солнечные батареи. В начале мая её можно будет наблюдать ночью, а с середины месяца - и по вечерам. Так, 22 мая станция покажется в 22:52, а под Луной она пролетит в 22:55.

Напомним, что МКС облетает Землю за сутки около 16 раз. Сейчас на орбите находятся два космонавта Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавты НАСА.

Фото: график полёта МКС над Уралом

Фото: график полёта МКС

Фото: график полёта МКС