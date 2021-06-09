Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 10 июня

Если облачность на Урале будет не сплошной, то наблюдать частные фазы можно будет без светофильтра в угадываемом силуэте Солнца. Фото: Алексей Кунилов

Кольцеобразное солнечное затмение произойдёт днём 10 июня. Впервые за 50 лет его увидят на территории России. Частные фазы затмения будут наблюдаться в Свердловской области.

Небесное шоу в России начнётся около 14:00 по московскому времени. Например, в Серове - с 13:42 по москве, в Нижнем Тагиле - с 13:46, в Екатеринбурге - с 13:49. В это время произойдёт первое касание тени Луны с Солнцем.

В максимум затмения Луна закроет 0,94 диаметра солнечного диска. Останется виден лишь тонкий ободок Солнца. В нашей стране это увидят в Якутии и на Чукотке. Больше всего повезёт жителям Канады и Гренландии. На Урале будет видно, как потемнеет 0,43 диаметра диска светила.

"В Екатеринбурге максимальная фаза 0,364 будет наблюдаема в 16:53, окончание солнечного затмения произойдёт в 17:52. Время местное. Возможно, что облачность будет не сплошной, и наблюдать частные фазы можно будет без светофильтра в угадываемом силуэте Солнца. Если же в облаках будут разрывы ясного неба, необходимо использовать самые плотные оптические фильтры сварочных щитков или специализированные оптически плотные фильтры для визуального наблюдения Солнца", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Фото: хронология частной фазы солнечного затмения в Екатеринбурге

По данным Московского планетария, последнее кольцеобразное затмение наблюдалось в России 20 мая 1966 года. Начиная с 2021 года такие события будут происходить летом раз в 9 лет. Следующие затмения Солнца произойдут 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года. Московский планетарий проведёт видеотрансляцию нынешнего солнечного затмения.

Справка "ОГ" Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное. Кстати, полное лунное затмение произошло в суперлуние 26 мая. В момент нынешнего солнечного затмения светило будет находиться в созвездии Телец.

Отметим, что наблюдать Солнце в бинокль или телескоп без специальных тёмных фильтров запрещено. Светофильтр устанавливается на объектив телескопа. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения светила на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр.

Фото: Московский планетарий