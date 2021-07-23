В День полнолуния Луна окажется южнее Сатурна

Сатурн виден в июле с позднего вечера. Фото: Московский планетарий

24 июля Луна пройдёт южнее окольцованного гиганта. В этот же день произойдёт полнолуние. Земляне увидят полную Луну и сближение спутника Земли с Сатурном.

Планету можно будет легко отыскать на небе около 23:30.

"24 июля Луна пройдёт южнее Сатурна. Пора обратить на него внимание, скоро у него противостояние с Солнцем - 2 августа", - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

26 июля вечером Луна окажется южнее Юпитера. Эта планета сейчас является самой яркой на ночном небе. Восходит она на востоке. В августе Земля окажется на самом близком расстоянии от неё, 20 августа произойдёт противостояние полосатого гиганта с Солнцем.

Справка "ОГ" Противостояние - это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и небесным телом. В такие моменты настают благоприятные условия для наблюдения внешних планет, поскольку они находятся на минимальном расстоянии от нашей планеты и полностью освещены светилом. Во время противостояния планеты можно наблюдать всю ночь. Сатурн - шестая планета от Солнца. Она делает полный оборот вокруг него за 29,5 года, а день на ней длится 10 часов 34 минуты. Есть периоды, когда кольца гиганта не видны (если наблюдатель находится в плоскости колец), - два раза за полный оборот вокруг Светила – через 13,75 и 15,75 года. До 2023 года земляне могут наблюдать северный полюс Сатурна и обращённую к нему сторону колец, южный полюс был виден с 1995 года по 2008 год. Кольца "исчезнут" в 2024 году (так же, как и в 2009), угол их раскрытия будет уменьшаться.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум