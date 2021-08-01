Сатурн вступит в противостояние с Солнцем

До 2023 года земляне могут наблюдать северный полюс Сатурна и обращённую к нему сторону колец, южный полюс был виден с 1995 года по 2008 год. Фото: Роскосмос

Окольцованная планета-гигант следующим утром вступит в противостояние с Солнцем. Ночь с 1 на 2 августа будет самым благоприятным временем для наблюдения за Сатурном.

Планета окажется на минимальном расстоянии от Земли - 1 336,7 млн км, а её диск будет полностью освещён Солнцем. В Телескоп можно разглядеть кольца гиганта и его самый большой спутник - Титан.

"Сатурн (2.08) в противостоянии и прекрасно наблюдаются всю ночь. В начале месяца всю ночь в созвездии Козерог, в середине и конце месяца: вечером и ночью. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов", - напомнили в Московском планетарии.

В конце июля Сатурн сближался с Луной. 2 августа Луна проходит самую удалённую точку от Земли на расстоянии 404 412 км. В перигее (17 августа) расстояние будет 369 126 км. Напомним, что окольцованный гигант обычно максимально отдаляется от нашей планеты в начале года. Например, 24 января 2021 года расстояние между Землёй и Сатурном составляло 1 640,7 млн км.

В ночь на 21 августа Луна снова пройдёт южнее Сатурна.

Справка Противостояние - это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и небесным телом. Сатурн - шестая планета от Солнца. Она делает полный оборот вокруг него за 29,5 года, а день на ней длится 10 часов 34 минуты. Есть периоды, когда кольца гиганта не видны (если наблюдатель находится в плоскости колец), - два раза за полный оборот вокруг Светила – через 13,75 и 15,75 года. До 2023 года земляне могут наблюдать северный полюс Сатурна и обращённую к нему сторону колец, южный полюс был виден с 1995 года по 2008 год. Кольца "исчезнут" в 2024 году (так же, как и в 2009), угол их раскрытия будет уменьшаться.

Добавим, что август считается на Среднем Урале самым удачным месяцем для наблюдения за звёздами во всей красе и всю ночь – ещё не холодно. В июне и июле Солнце в Свердловской области не заходит глубоко за горизонт, по-настоящему тёмных ночей не бывает. Навигационные сумерки (когда Солнце находится ниже горизонта на 12 градусов) на широте Екатеринбурга наступают 18 июля, на широте Ивделя – лишь с 4 августа. А вот полноценные астрономические сумерки (полностью тёмное небо) в регионе наступают лишь 12 августа, рассказал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Фото: Московский планетарий