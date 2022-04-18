Российские космонавты сегодня вечером выйдут в открытый космос

Основная задача космонавтов — подготовка европейского манипулятора ERA к работе в составе станции. Фото: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Сегодня российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев совершат первый выход в открытый космос в рамках 67-й длительной экспедиции.

По сообщению Роскосмоса, открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 17:25 по Москве, а сам 60-й выход должен продлиться 6 часов 38 минут.

Основные задачи космонавтов будут связаны с интеграцией манипулятора ERA в состав российского сегмента МКС.

Выход будет выполняться в скафандрах "Орлан-МКС". У Олега Артемьева — с красными полосками вдоль скафандра, у Дениса Матвеева — с синими полосками.

Прямую трансляцию выхода в открытое космическое пространство можно будет посмотреть на официальной странице "ВКонтакте" Роскосмоса:

Напомним, впервые в 2022 году российские космонавты (Антон Шкаплеров и Пётр Дубров) вышли в открытое космическое пространство 19 января.