Российские космонавты сегодня вечером выйдут в открытый космос

Сегодня российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев совершат первый выход в открытый космос в рамках 67-й длительной экспедиции.
По сообщению Роскосмоса, открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 17:25 по Москве, а сам 60-й выход должен продлиться 6 часов 38 минут.
Основные задачи космонавтов будут связаны с интеграцией манипулятора ERA в состав российского сегмента МКС.
Выход будет выполняться в скафандрах "Орлан-МКС". У Олега Артемьева — с красными полосками вдоль скафандра, у Дениса Матвеева — с синими полосками.
Прямую трансляцию выхода в открытое космическое пространство можно будет посмотреть на официальной странице "ВКонтакте" Роскосмоса:
Напомним, впервые в 2022 году российские космонавты (Антон Шкаплеров и Пётр Дубров) вышли в открытое космическое пространство 19 января.