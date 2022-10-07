Россиянка Анна Кикина прибыла на МКС

На Международной космической станции команда будет находиться 145 суток. Фото: с сайта госкорпорации "Роскосмос"

Российский космонавт Анна Кикина прибыла на Международную космическую станцию на борту американского корабля Crew Dragon. Вместе с ней прилетели астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и JAXA Коити Ваката.

Они присоединились к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти. До отстыковки корабля экипажа Crew-4 на МКС будет находиться 11 человек, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Анна Кикина родом из Новосибирска. К полету в космос девушка готовилась 10 лет. В отряд космонавтов Роскосмоса была зачислена в октябре 2012 года.

Напомним, ранее на Землю вернулись три российских космонавта, которые пробыли на МКС полгода.