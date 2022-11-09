Свердловский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС на корабле Илона Маска

Андрей Федяев полетит на МКС в марте 2023 года. Фото: telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

Космонавт из свердловского города Серова Андрей Федяев отправится на международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, созданном компанией Илона Маска SpaceX. Полет состоится в феврале 2023 года, сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации "Роскосмос".

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 планируется произвести из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. В состав экипажа вместе с космонавтом Андреем Федяевым включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан аль-Нейади.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. Три российских космонавта отправятся на околоземную орбиту на кораблях США Crew Dragon. Три американских астронавта полетят в космос на отечественных "Союзах".

Напомним, ранее командование на МКС принял космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. Ключ от станции ему передала итальянский астронавт ESA Саманта Кристофоретти.