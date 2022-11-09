Темы дня

Общество / Космос
9 ноября 2022, 17:42

Свердловский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС на корабле Илона Маска

  Валерия Белякова
Андрей Федяев

Андрей Федяев полетит на МКС в марте 2023 года. Фото: telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

Космонавт из свердловского города Серова Андрей Федяев отправится на международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, созданном компанией Илона Маска SpaceX. Полет состоится в феврале 2023 года, сообщается в официальном telegram-канале Госкорпорации "Роскосмос". 

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 планируется произвести из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. В состав экипажа вместе с космонавтом Андреем Федяевым включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан аль-Нейади.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. Три российских космонавта отправятся на околоземную орбиту на кораблях США Crew Dragon. Три американских астронавта полетят в космос на отечественных "Союзах". 

Напомним, ранее командование на МКС принял космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. Ключ от станции ему передала итальянский астронавт ESA Саманта Кристофоретти.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.11.2022, 20:35 / Политика
Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей
09.11.2022, 19:20 / Общество
Приемных детей в РФ будут зачислять в одну школу с братьями и сестрами
09.11.2022, 18:12 / Общество
Госдума РФ рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор краснокнижных растений
09.11.2022, 17:42 / Общество
Свердловский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС на корабле Илона Маска
09.11.2022, 17:20 / Культура
В российских школах могут появиться уроки игры на народных инструментах