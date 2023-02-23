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Общество / Космос
23 февраля 2023, 12:54

Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Российские космонавты

С МКС поздравления передали космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев и его коллеги Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

Видео с поздравлением госкорпорация выложила в своем telegram-канале. Космонавты отметили, что гордятся россиянами, защищающими рубежи Отечества, их отвагой, уверенностью и силой.

"Мы желаем вам крепкого здоровья, успеха и исполнения всех желаний, вы настоящие герои!" — подчеркнула в поздравлении Анна Кикина.

Видео: telegram-канал Роскосмоса

Напомним, сегодня стала известна дата запуска в космос автоматической станции "Луна-25".

Областная газета Свердловской области

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Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества