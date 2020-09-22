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Спорт
22 сентября 2020, 18:09

Воспитанники «Велогора» собирают награды чемпионата страны

Мужская команда уезжает из Омска с золотыми медалями. Фото: СШОР по велоспорту "Велогор"/vk.com/club48997706

Мужская команда уезжает из Омска с золотыми медалями. Фото: СШОР по велоспорту "Велогор"/vk.com/club48997706

Велосипедисты верхнепышминской спортивной школы «Велогор» Артур Ершов и Михаил Вьюношев стали золотыми медалистами в командной гонке преследования на чемпионате России по треку.

Чемпионат страны в неолимпийских видах проходил в Омске. В командной гонке на 3 километра Андрей Сазанов, Евгений Сердюков, Артур Ершов и Михаил Вьюношев завоевали золотые медали, обогнав преследователей на восемь секунд.

Надо сказать, что велосипедисты выступают своей командой, а не всегда по территориальной принадлежности. Так, Андрей Сазанов, Евгений Сердюков, Артур Ершов представляют «Marathon-Tula», но при этом разные регионы.

В этом же виде программы представительницы Свердловской области (также воспитанники «Велогора») – Светлана Кобяшева и Гульнара Файзулина вместе с Алиной Мелиховой и Софьей Володиной (обе – Ростовская область) – завоевали бронзовые медали.

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Областная газета Свердловской области

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Воспитанники «Велогора» собирают награды чемпионата страны