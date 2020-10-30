Сборная России по спортивной гимнастике не выступит на чемпионате Европы 2020 года

Давид Белявский пока пропускает ближайшие соревнования Фото: Павел Ворожцов

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который должен состоятся в турецком Мерсине в декабре 2020 года, пройдёт без сборной России. Наша команда не поедет на турнир.

Причинами такого решения старший тренер сборной России Валентина Родионенко назвала коронавирус, а также «сложную политическую обстановку». Из-за этого от участия в чемпионате Европы, по её словам, отказались уже 12 стран.

Ближайшим международным турниром, в котором примет участие сборная России, станет «Турнир Дружбы и Солидарности» в Токио (старт 8 ноября).

Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский, который, к слову, на прошлом чемпионате Европы выиграл золото и серебро, в Токио не поедет. Кроме того, из-за опасности заражения коронавирусом Белявский пропускает и чемпионат России (стартовал 28 октября).