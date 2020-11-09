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Спорт
9 ноября 2020, 11:45

Упрощён порядок выезда российских спортсменов за границу

аэропорт

Упрощён порядок выезда российских спортсменов за границу. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство РФ упростило порядок выезда за границу российским спортсменам, тренерам, судьям и другим специалистам в области физкультуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в пояснительной записке, размещённой вместе с документом на сайте кабмина, теперь Минспорта России будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в международных соревнованиях за пределами страны, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Это упростит выезд спортсменов.

Кроме того, распоряжение снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Фото: документ

Ранее, председатель Правительства РФ подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в страну иностранных тренеров, спортсменов и специалистов в области физкультуры. Они вновь смогут приезжать в Россию по гуманитарной и рабочей визам. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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