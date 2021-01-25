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Спорт
25 января 2021, 16:26

Хабиб Нурмагомедов может стать футболистом

Хабиб Нурмагомедов

Ранее россиянин допускал, что может возобновить спортивную карьеру в октагоне. Фото: из Instagram Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готовится к дебюту в футболе. Он уже провёл тренировку с футболистами "Спартака".

"Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать", - написал спортсмен в Instagram. Хабиб Нурмагомедов также опубликовал видео своей пробежки и с тренировки со "Спартаком" в Абу-Даби.

Известно, что он является болельщиком испанского футбольного клуба "Реал" из Мадрида. В начале года российский боец поучаствовал в футбольном матче, выступив в одной команде с бывшим игроком "королевского клуба" Кларенсом Зеедорфом, пишет РБК.

Ранее россиянин допустил, что может возобновить спортивную карьеру в октагоне, если впечатлится боем Дастина Порье и Конора Макгрегора. Накануне первый нокаутировал второго и объявил себя чемпионом. Официальных заявлений от Хабиба о возобновлении карьеры пока не последовало.

Областная газета Свердловской области

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