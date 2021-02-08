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Спорт
8 февраля 2021, 18:29

Уроженка Свердловска Валерия Савиных не прошла во второй круг Australian Open-2021

Валерия Савиных покидает Australian Open-2021

Валерия Савиных, увы, покидает Australian Open-2021. Фото: Screenshot channel "Australian Open TV"

Уроженка Свердловска, теннисистка Валерия Савиных не смогла пробиться во второй круг турнира Australian Open-2021. В первой встрече в Мельбурне Савиных уступила француженке Ализе Корне на тай-брейке.

Игра продолжалась почти три часа (2.47) и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10). Савиных смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 13 возможных. Корне реализовала семь брейк-пойнтов из 11.

Стоит добавить, что в рейтинге WTA Савиных занимает 227-ю строчку. Ализе Корне – 53-ю.

Для 29-летней Валерии Савиных это было второе попадание в основную сетку Australian Open c 2013 года. В тот год теннисистка дошла до третьего раунда.

Областная газета Свердловской области

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