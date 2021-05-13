Иван Созонов: «Сильной радости от такого финала не испытали»

Иван Созонов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате Европы. Фото: Badminton Europe/Yevhen Lieskov

Уроженец Свердловской области Иван Созонов стал чемпионом Европы по бадминтону, который прошёл в Киеве. В парном разряде вместе с Владимиром Ивановым они не проиграли на турнире ни одной игры. Но за несколько часов до финала вдруг узнали, что золотого матча не будет…

Вот так в нынешних реалиях бывает. Засыпаешь финалистом, а просыпаешься уже чемпионом. Иван Созонов и Владимир Иванов должны были играть в финале с немецкой парой, но утром узнали, что у одного из соперников положительный тест на коронавирус. Правила на этот случай строги как никогда: игрок изолируется, матч не играется и победа присуждается автоматически. Для нашей пары это второе золото на чемпионате Европы (в парном разряде) с 2014 года.

Но не рады такому золоту наши парни. Заработано оно не в честной борьбе. Какому спортсмену такая «победа» приятна, если соперничество – смысл жизни? Но факт, остаётся фактом. У спорта теперь свои порядки.

– Мы подошли к турниру в отличной форме, – рассказывает «ОГ» Иван Созонов. – Не проиграли до финала ни одной партии. Хотя до полуфинала уровень соперников был не самый высокий, поэтому отчасти это было ожидаемо. А в 1/2 финала встретились с нашими прямыми конкурентами – англичанами – Маркусом Эллисом и Крисом Лангриджем (бронзовые призёры Олимпиады-2016 в парном разряде. – Прим. «ОГ»). Но не оставили им шансов, сыграли на свой максимум (итоговый счёт – 21:15, 21:10). Немцев жалко, конечно. Они провели отличный турнир, у них было много ярких матчей. В борьбе вытаскивали концовки и заслужили играть в финале. Но, честно говоря, у нас была уверенность, что мы победим. Задним числом сложно всё это анализировать, но, учитывая нашу форму, настрой, думаю, что победили бы.

– Это у вас второе золото после 2014 года. То, выходит, ценнее?

– Тот чемпионат был для нас намного важнее. Уровень тогда был выше, надо это признать. Да и мы тогда были больше на вторых ролях в Европе, сильно доминировали датчане. И первая ракетка мира была на том турнире. Сейчас соперники тоже непростые, но тогда плотность участников была сильнее. Все игры до финала были напряжёнными, с камбэками в третьей партии. Так что этот чемпионат Европы дался нам малой кровью, можно сказать.

– Федерация бадминтона России пишет: «Уснули финалистами, проснулись чемпионами». Когда узнали, что не надо играть финал?

– Это мой напарник так сказал. Мы действительно проснулись, и Володя мне говорит: увидел в Инстаграм, что у Марка Ламсфусса положительный тест и мы, скорее всего, играть не будем. До конца как-то не верилось в это, но через час нам сказали: финала не будет. Такая же история, кстати, произошла и в мужской «одиночке» с датчанином Виктором Аксельсеном (финал сыгран не был и победителем признали его соотечественника Андерса Антонсена.- Прим.«ОГ»). В связи с этой ситуацией не было награждения.

– Не поучаствовали в крайне интересной церемонии, где медали доставляли… дронами?

– Медали вручили отдельно каждому. Да, дроны подлетали с медалями и ты сам её берёшь. Вот это интересно, очень необычно. Пожалуй, единственное, что в такой ситуации вызвало улыбку. Но выйти к зрителям нельзя, аплодисментов не слышишь. А мы же на 90 процентов играем за это, а сейчас таких моментов мы лишены. На трибунах человек, может, 50 было… А в такой хороший зал могли прийти тысячи. Игра в полной тишине совсем не то. Отдачи от зрителей нет, даже когда выигрываешь. Спортсмены меня поймут. Это грустно.

– Немецкой паре написали? Вы не виноваты, но осадок, думаю, остался.

– Написали. У нас нормальные с ними отношения. Им обидно, но они понимают, что так сложилось. Чисто теоретически в этой ситуации могли и мы оказаться. Это сложный момент. Никакой злобы у них нет. Да мы и сами были расстроены таким раскладом. Поэтому сильной радости от такого финала мы не испытали. Даже от поражения получаешь больше эмоций, чем от такой победы.

– Насколько вообще такая ситуация – играть во время коронавируса как на пороховой бочке – давит на профессионального спортсмена?

– Устали от этих ситуаций. Каждый раз какая-то новая проблема возникает. Это нечестно и неправильно. Так не должно быть. Это бьёт в самое сердце спорта. Приезжая на соревнования, ты не знаешь, как они закончатся. Мы там десять дней были, а тут раз и появляется такая вещь… Страшно, что от коронавируса умирают люди. Это болезнь. Спорту она тоже мешает. Уже надоело быть в такой неопределённости. Десять дней сидишь в номере… Это же ещё сказывается сильно на форме.

– Но, между тем, ваша золотая медаль добавляет очки к рейтингу, необходимому для отбора на Олимпийские игры-2021.

– Мы отобрались на Олимпиаду и до чемпионата Европы. Но сейчас произошла перестановка уже среди отобравшихся. Мы обошли английскую пару и будем в третьей корзине. Получается, что нам, скорее всего, достанется одна пара из wild-card. Если бы мы уступили сейчас, то у нас бы в соперниках были все топ-игроки. Но это не сильно играет значение, потому что на Олимпиаде такая борьба, что сенсации могут поджидать на каждом углу. Поэтому это лишь маленький бонус.

– Что у вас дальше по программе?

– Последний старт – турнир в Сингапуре. 26 мая полетим туда. Неделю – на карантине, потом турнир. Протокол стандартный.

– И чем занимаете себя эту неделю?

– Пытаемся тренироваться. Как-то бегать, прыгать в замкнутом пространстве, чтобы не заставиться. Мы уже не молодые спортсмены и нам из формы уже выпадать нельзя. Нужно быть постоянно в тонусе. Сидишь неделю, а потом ещё разрешают тренироваться лишь по часу. Всё как-то быстро, наспех…