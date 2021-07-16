В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 отремонтируют стадион "Динамо"

В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт стадиона "Динамо". Его обновят в рамках подготовки города к Универсиаде-2023.
Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской области, которое провёл глава региона Евгений Куйвашев.
"Будут отремонтированы трибуны, подтрибунные помещения, беговые дорожки, появятся туалеты. Исторический облик самого комплекса будет сохранён", – цитирует министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта департамент информполитики региона.
Напомним, стадион "Динамо" станет одной из площадок для проведения тренировок у легкоатлетов, которые будут принимать участие во Всемирный летних студенческих играх в 2023 году.
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