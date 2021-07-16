Темы дня

Спорт
16 июля 2021, 16:39

В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 отремонтируют стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо" станет тренировочной площадкой для участников Универсиады. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт стадиона "Динамо". Его обновят в рамках подготовки города к Универсиаде-2023.

Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской области, которое провёл глава региона Евгений Куйвашев.

"Будут отремонтированы трибуны, подтрибунные помещения, беговые дорожки, появятся туалеты. Исторический облик самого комплекса будет сохранён", – цитирует министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта департамент информполитики региона.

Напомним, стадион "Динамо" станет одной из площадок для проведения тренировок у легкоатлетов, которые будут принимать участие во Всемирный летних студенческих играх в 2023 году.

Читайте также:

В Екатеринбурге СК «Динамо» взяли под охрану.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.07.2021, 19:25 / Общество
Школьный фельдшер из Режа победил во всероссийском конкурсе профмастерства
16.07.2021, 19:17 / Общество
Главный редактор «ОГ» награждён медалью Великомученицы Екатерины I степени
16.07.2021, 18:53 / Общество
В Екатеринбурге перенесли сроки закрытия улиц Айвазовского и Циолковского
16.07.2021, 18:37 / Общество
День города в Екатеринбурге пройдёт в онлайн-формате
16.07.2021, 18:20 / Общество
Срок действия российских паспортов, подлежащих замене, продлили на три месяца