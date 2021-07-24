Бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов стартовали на Олимпиаде с поражения

Иван Созонов. Фото: Национальная федерация бадминтона России

Уроженец Свердловска, бадминонист Иван Созонов (в паре с Владимиром Ивановым) уступили датчанам в первом матче на олимпийских соревнованиях в Токио.

Иван Созонов и Владимир Иванов встречались в первом туре в группе «B» c датской парой – Ким Аструп и Андерс Расмуссен. Матч завершился пораженим россиян со счётом – 0:2 (13:21, 18:21).

Следующий матч в группе Иванов и Созонов сыграют 25 июля против японской пары Эндо/Ватанабе.