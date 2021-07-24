Темы дня

Спорт
24 июля 2021, 13:36

Бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов стартовали на Олимпиаде с поражения

Иван Созонов

Иван Созонов. Фото: Национальная федерация бадминтона России

Уроженец Свердловска, бадминонист Иван Созонов (в паре с Владимиром Ивановым) уступили датчанам в первом матче на олимпийских соревнованиях в Токио.

Иван Созонов и Владимир Иванов встречались в первом туре в группе «B» c датской парой – Ким Аструп и Андерс Расмуссен. Матч завершился пораженим россиян со счётом – 0:2 (13:21, 18:21).

Следующий матч в группе Иванов и Созонов сыграют 25 июля против японской пары Эндо/Ватанабе.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.07.2021, 14:45 / Общество
В России за сутки COVID-19 подтвердили у 23 947 человек
24.07.2021, 14:09 / Общество
За день в Свердловской области обнаружили 488 заражений COVID-19
24.07.2021, 13:41 / Общество
В Екатеринбурге позволили жарить шашлык и разводить костры
24.07.2021, 13:36 / Спорт
Бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов стартовали на Олимпиаде с поражения
24.07.2021, 12:19 / Спорт
Сборные России по баскетболу 3х3 начали олимпийский турнир с побед