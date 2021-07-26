Две недели на дрейфующей льдине: Фёдор Конюхов на финишной прямой экспедиции к Северному полюсу

Поскольку в Арктике полярный день, у Фёдора нет разделения на день и ночь, и дополнительно внутри палатки предусмотрен режим «искусственной ночи» с затемнением. Фото: Экспедиционный штаб Фёдора Конюхова

Кажется, совсем недавно Фёдор Конюхов представлял выставку своих картин в Екатеринбурге, рассказывал нам о сложнейшем, запланированном на декабрь путешествии через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии. И если кто-то думает, что оставшееся время он будет дома настраиваться на этот переход, то он сильно ошибается. 11 июля Конюхов на ледоколе «50 лет Победы» стартовал из Мурманска в рамках экспедиции к самому труднодоступному месту на планете – Северному полюсу. А уже 16 июля Фёдор разбил на льдине в Северном полюсе полярную мини-станцию, на которой в одиночку дрейфует уже две недели. В эти часы самая опасная часть экспедиции должна завершиться, и Фёдора поднимут обратно на борт ледокола.

Конечно, для Фёдора Конюхова это далеко не первая экспедиция на Северный полюс, а если точнее – то шестая. Он покорял эти широты и с командой, и в одиночку; и на лыжах, и на собачьих упряжках, и на самолёте. Но в этот раз путешествие действительно особенное. Впервые в истории человечества Фёдор разбил на Северном полюсе полярную мини-станцию и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, провёл на ней две недели. То есть в прямом смысле на дрейфующей льдине.

Льдину выбирали с особыми характеристиками: в идеале она должна была быть толщиной на менее трёх метров. Но идеального в таких экспедициях бывает немного – остановились на льдине 1–1,5 м толщиной и площадью порядка 15 квадратных километров. Маршрут Фёдора составил около 100 км.

Мини-станция – давняя мечта путешественника. Для этой экспедиции проект был воплощён компанией Mobiba из Новосибирска. Чтобы сильно не утомлять читателей техническими терминами, скажем лишь, что каркас сделан из алюминия (точнее специального авиационного сплава) так, чтобы он справился с сильными ветровыми нагрузками. Палатку можно назвать большим «спальным мешком» (утеплитель состоит из пяти слоёв), внутри – кровать и твердотопливная печь длительного горения. Высота позволила разместить под ней всё снаряжение, а ещё это дополнительная защита на случай утечки угарного газа во время аварийной ситуации.

Фото: Экспедиционный штаб Фёдора Конюхова

Теперь главный вопрос – какова цель столь опасного путешествия? А их оказалось несколько. Во-первых, Конюхов изучает интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа, что крайне важно на фоне новостей о глобальном потеплении. Во-вторых, впервые при поддержке Института океанологии РАН были сделаны замеры сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Дело в том, что сейсмограф, с которым работает Фёдор, находится прямо на льду вдали от шумов: дизель-генераторов, машин, да и людей, за исключением самого Конюхова, конечно. И для учёных эта запись, созданная в уникальных условиях, станет огромных подспорьем для дальнейших исследований.

А в-третьих, Фёдор определит уровень содержания микропластика в этих водах. В интервью «ОГ» Конюхов рассказывал о приборе для этого так: «Институт океанологии имени П.П. Ширшова мне поставил специальный прибор для сбора микропластика. Сейчас люди знают примерно, что океан загрязнён. Это началось от силы лет 20–30 назад. Пластик истёрся и превратился в мелкие частицы. Их едят рыбы, птицы и мы в том числе».

Судя по карте-трекеру, благодаря которой на сайте Фёдора можно следить в режиме реального времени за тем, как он перемещается, он уже очень близок к завершению маршрута. Теперь нам остаётся ждать итогов его исследований, которые без преувеличения могут стать крайне любопытными для всей планеты.

Пять вопросов о быте на дрейфующей льдине Благодаря современным средствам связи Фёдор Конюхов отвечал на некоторые вопросы о путешествии прямо со льдины. Что-то Фёдор разъяснял в Инстаграме, что-то комментировала его команда. 1. Каковая температура воздуха на мини-станции и за её пределами? Сейчас температура воздуха колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса С. В палатке – примерно плюс 14 градусов. 2. Не тает ли льдина, от того что палатка отапливается печкой? Льдина действительно тает, потому что палатка излучает тепло и медленно проседает. Палатка установлена на металлическом каркасе с палубой из фанеры, под каркасом скапливается вода, но до днища палатки она не доходит. Кроме того, толщина льдины от 1 до 1,5 метра, поэтому ситуация с таянием на такой временной промежуток не опасна. 3. Что ест и пьёт Фёдор? Для питья на печи в чайнике он топит снег. В качестве еды Фёдор вновь взял сублимированное питание, на этот раз российской компании «Равновесие», оно выигрывает в том, что его можно разводить горячей водой прямо в упаковке. «ОГ» тестировала питание, которым питался Фёдор в Южном океане, видео об этом можно посмотреть на нашем youtube-канале. 4.Что будет, если льдина треснет? В июле-августе лёд в районе Северного полюса наименее крепкий, поэтому риск того, что льдина может расколоться, конечно, был высок. На этот случай рядом с основной палаткой есть так называемый Grab Bag – пластиковые нарты с аварийным запасом питания, дублирующими средствами связи и навигации, сухой одеждой и маленькой штормовой палаткой для оперативного перемещения на другую льдину. Если бы льдина треснула пополам и вода очень быстро поступала на станцию, у Фёдора была бы ровно одна минута, чтобы прыгнуть в надутую резиновую лодку либо на океанский самонадувающийся плот. 5. Как Фёдор подготовился ко встрече с белыми медведями? Конечно, дрейфующая станция привлекает внимание, по сути, хозяев этой территории. Фёдор каждое утро делает обход льдины, обязательно захватив с собой ружьё на случай встречи с мишками. Ружьё, естественно, с резиновыми пулями, чтобы только отпугнуть животных. Также вокруг основной станции расставлена специальная сигнализация. Фото: Экспедиционный штаб Фёдора Конюхова