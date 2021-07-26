Саблистка София Позднякова принесла России ещё одно "золото" на Играх в Токио

В финальном поединке спортсменка победила свою соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11. Фото: Коллаж.

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль по фехтованию на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке спортсменка победила свою соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

Софья Великая принесла сборной России пятое "серебро". Бронзовая медаль досталась французской спортсменке Манон Брюне.

Отметим, что София Позднякова побеждает Софью Великую в финале личного турнира уже второй раз - впервые это случилось в 2018 году на чемпионате мира по фехтованию. Кроме того, Великая дважды уступала "золото" на Олимпийских играх: в 2012 году - саблистке из Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян.

Коллекцию медалей России на Олимпиаде в Токио сегодня пополнили ещё два "золота". Сборная по спортивной гимнастике в составе свердловского спортсмена Давида Белявского, Дениса Аблязина, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Также золотую медаль взял российский тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.

На 26 июля в копилке России 12 медалей: 4 золотых медали, 5 серебряных и 3 бронзовых.