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29 июля 2021, 18:07

Сборная России по фехтованию на рапирах завоевала олимпийское "золото"

Чемпионки по фехтованию на рапирах

Рапиристки принесли России восьмое "золото". Фото: скриншот из видео с YouTube-канала F7SPORT.

Российские рапиристки стали чемпионами командного турнира на Олимпиаде в Токио. Спортсменки победили сборную Франции в финале командного турнира по фехтованию на рапирах со счётом 45:34.

Золотые медали завоевали Марта Мартьянова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова. Французские фехтовальщицы получили "серебро".

Бронзовые медали забрали итальянские спортсменки, обыграв сборную США со счётом 45:23.

Спортсменок с победой поздравил Президент РФ Владимир Путин.

"Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх на сильными соперницами из Франции. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!", - говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Россия находится на четвёртом месте в общем медальном зачёте Олимпийских игр. Российские спортсмены принесли стране 27 медалей: "золото" - 8 медалей, "серебро" - 11, "бронза" - 8.

Напомним, 26 июля российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль по фехтованию на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке личного турнира спортсменка победила свою соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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