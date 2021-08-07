Россию впервые за 25 лет обошли на Олимпиаде в художественной гимнастике

Судьи были более благосклонны к израильтянке Линой Ашрам. Фото: Олимпийский комитет России

Российские спортсменки не сумели завоевать первое место по итогам индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Это случилось впервые за 25-летнюю историю.

Россиянки уступили израильтянке Линой Ашрам. По итогам трёх упражнений представительница ближневосточного государства набрала 107,8 балла. Дина Аверина завоевала серебро с результатом 107,65 балла. А бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии. Она набрала 102,7 балла.

Результат Арины Авериной по итогам трёх упражнений - 102,1 балла. В итоге она стала четвёртой.

Россия осталась без золота Олимпиады в художественной гимнастике впервые с 1996 года.

Стоит отметить, что у российских тренеров возникло много вопросов к качеству судейства. Представители РФ трижды подавали протесты на оценки. Изначально они пытались защитить Арину Аверину после её выступления с мячом, но тщетно. Позднее тренеры опротестовали оценки за выступление Арины с булавой. В итоге оценка увеличилась с 27,4 до 27,8 балла. Ещё один протест был подан на оценку Дины Авериной в её последнем выступлении на Олимпиаде в Токио с лентой. Наша соотечественница уступала израильтянке лишь 0,15 балла, но судьи остались при своём мнении.

Дина Аверина 13 раз становилась чемпионкой мира, а также 10 раз выигрывала чемпионат Европы. Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Лидерство в неофициальном медальном зачёте Олимпиады удерживает Китай. Спортсмены Поднебесной завоевали 38 золотых, 29 серебряных и 17 бронзовых медалей. На второй строке уверенно держится сборная США (34-36-32). Хозяйка олимпиады оказалась на третьем месте (24-12-16), за ней следует Великобритания (19-21-21). Российская сборная удостоилась 18 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Как писала «Областная газета», вчера, 6 августа, 17-ое золото в копилку олимпийской сборной России принёс борец вольного стиля Заурбек Сидаков. Он стал победителем в весовой категории до 74 килограммов.