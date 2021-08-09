Каменские спортсмены завоевали полный комплект медалей на первенстве России по народной гребле

Чемпионат проходил с 6 по 8 августа. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Спортсмены из Каменска-Уральского завоевали на чемпионате России по народной гребле полный комплект медалей. Соревнования проходили с 6 по 8 августа на лодочной станции «Металлист».

За победу боролись порядка 120 спортсменов из городов Свердловской, Томской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тверской областей, а также Санкт-Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, в ходе церемонии официального открытия гостей приветствовали первый заместитель главы города Дмитрий Башарин и начальник городского управления по физкультуре и спорту Павел Гиматов. Дмитрий Башарин подчеркнул, что открывшийся недавно центр гребного спорта в Каменске-Уральском – важная веха в развитии этой дисциплины. Центр позволил сделать тренировки эффективнее и это приносит плоды.

Отметим, что гости по достоинству оценили новый объект. Желающие протестировали гребной бассейн и остались довольны. Чемпионат России проводится в Каменске-Уральском с 1976 года. Все заезды проходят на новых лодках. В 2019 году для тренировок и соревнований было приобретено 14 одиночек, в нынешнем году – ещё семь двоек.

В шлюпках-двойках у юношей золото выиграли каменцы Владислав Болховитинов и Виктор Романов. В шлюпках-одиночках также отличился Виктор Романов – у него серебро. У девушек в шлюпках-одиночках бронзу завоевала воспитанница городской спортшколы – Светлана Филатова.

Фото: женщины "одиночки"

Фото: мужчины "одиночки"

Фото: девушки "одиночки"

Фото: юноши "одиночки"

Фото: мужчины "двойки"

Фото: женщины "двойки"

Фото: девушки "двойки"

Фото: юноши "двойки"

В отделении гребного спорта спортшколы Каменска-Уральского занимаются более 200 человек. Их тренируют четыре опытных наставника – Рустам Нигколов, Михаил Качусов, Евгений Игнашов и Виталий Зырянов. В конце этого года в Каменске-Уральском впервые пройдёт чемпионат и первенство Свердловской области по гребле-индор (на гребных тренажёрах).

Как писала «Областная газета», единственный в регионе тренажёр для гребцов открылся на лыжно-лодочной базе «Металлист» в Каменске-Уральском в середине июля. В России он стал третьим подобным сооружением.