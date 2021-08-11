Владимир Путин присудил госнаграды российским олимпийцам

Ордена получат 36 спортсменов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио. Ордена получат 36 олимпийцев.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Орден Александра Невского присуждён синхронисткам Александре Пацкевич, Светлане Ромашиной и Алле Шишкиной. Орденом Почёта отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина.

Ещё 27 олимпийцев удостоились ордена Дружбы. В их число вошли Мария Ласицкене, София Позднякова, Софья Великая, Евгений Рылов, Андрей Рублёв, Виталина Бацарашкина, Дина Аверина и другие.

Напомним, что в общем медальном зачёте по итогам Олимпиады в Токио Россия заняла пятое место. По количеству завоёванных медалей наша сборная расположилась на третьей строчке. Всего россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград - 71.

На параде спортсменов во время церемонии закрытия Игр знамя российской делегации нёс двукратный олимпийский чемпион, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. На этих играх он завоевал золото в весовой категории до 97 кг.

Победу в общекомандном зачёте одержала сборная США, у неё 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых награды. На второй строчке разместился Китай (33-32-18). Япония, хозяйка Олимпиады, стала третьей (27-14-17). Всего на XXXII летних Олимпийских игр было разыграно 339 комплектов медалей.