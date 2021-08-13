Темы дня

Спорт
13 августа 2021, 15:14

Летняя Олимпиада 2036 года может пройти в Санкт-Петербурге или Казани

МОК

21 июля было принято решение, что в 2032 году Олимпийские игры примет австралийский город Брисбен. Фото: сайт Олимпийского комитета России.

Глава Министерства иностранных дел РФ заявил, что несколько российских городов представили заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Речь идёт, в частности, о Санкт-Петербурге и Казани.

Об этом глава МИД РФ сказал во время встречи с победителями и призёрами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".

"Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте. Совершенно точно Питер, Казань", - передаёт слова министра ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио проводились с 23 июля по 8 августа. В 2024 году Олимпиаду примет Париж, а в 2028 году - Лос-Анджелес. 21 июля было принято решение, что в 2032 году Олимпийские игры примет австралийский город Брисбен.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.08.2021, 17:20 / Общество
В Верхней Пышме пройдёт молебен о начале строительства военного храма
13.08.2021, 16:58 / Общество
В Свердловской области увеличили количество коек для больных COVID-19
13.08.2021, 16:38 / Общество
ФАС проверяет крупнейшие торговые сети на фоне обращений о росте цен
13.08.2021, 16:19 / Общество
В Екатеринбурге закрывается Телевизионное Агентство Урала после 27 лет работы
13.08.2021, 15:53 / Общество
Венгрия отменила обязательный карантин для невакцинированных россиян