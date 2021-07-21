Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене

За всю историю Австралия принимала Олимпиады дважды - в 1956 году (Мельбурн) и 2000-м году (Сидней). Фото: сайт МОК.

Австралийский город Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе 138-й сессии в Токио.

Согласно информации на сайте МОК, Кандидатуру Брисбена поддержали 72 из 77 голосовавших. Остальные пятеро - "против". Также стали известны города, которые примут следующие две Олимпиады: в 2024 году - Париж, в 2028 году - Лос-Анджелес.

Брисбен стал первым городом, который выбирали для проведения Олимпиады по новой схеме, без проведения заявочной кампании. Правила избрания мест для Олимпийский игр были изменены в 2019 году: теперь города-кандидаты отбираются специальными комиссиями, которые обсуждают возможность проведения игр с национальными олимпийскими комитетами, а затем выносятся на утверждение исполкома МОК.

За всю историю Австралия принимала Олимпиады дважды - в 1956 году (Мельбурн) и 2000-м году (Сидней).

Напомним, что открытие Олимпийских игры в Токио состоится в пятницу, 23 июля. Игры будут проводиться до 8 августа.

Напомним, что из-за принятого 17 декабря 2020 года решения Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне будут выступать на Олимпиадах и ЧМ в нейтральном статусе, без флага и гимна страны. Дисквалификация введена до 16 декабря 2022 года. Кроме того, наша страна не сможет два года проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, за исключением тех, которые уже закреплены за Россией и которые уже невозможно перенести.

Читайте также:

Шапко-кот и Мишка-неваляшка станут талисманами российской сборной на Олимпиаде в Токио.

Во время проведения Олимпиады в Токио будет действовать режим ЧС.