Шапко-кот и Мишка-неваляшка станут талисманами российской сборной на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России представил талисманы российской сборной на летней Олимпиаде в Токио. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.
Символы российских спортсменов на предстоящих играх в Токио представлены в Instagram Олимпийского комитета.
"Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", — говорится в посте.
Отмечается, что оба персонажа будут помогать вести аккаунты в соцсетях в период проведения Олимпийских игр.
Напомним, в ноябре прошлого года министр спорта России Олег Матыцин представил талисманы летней Универсиады 2023 года - это девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри.
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