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11 ноября 2020, 07:45

Министр спорта РФ представил три талисмана Универсиады-2023

Талисманы Универсиады-2023

Малахитовая девушка Хитти на презентации делала многочисленные селфи, олень Ягги вышел с баскетбольным мячом, а соболёнок Кедри - с гитарой. Фото: выпуск шоу "Вечерний Ургант" от 10.11.2020

Ими выбраны девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри. Талисманы презентованы министром спорта РФ Олегом Матыциным в рамках шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

32-е Всемирные летние студенческие игры пройдут в 2023 году в Екатеринбурге. По словам Олега Матыцина, на соревнования ждут 9 тысяч студентов-спортсменов, всего ожидается 12 тысяч участников. На Универсиаде 2023 года впервые будет три талисмана.

"Прекрасная девушка Хитти. Девушка-блогер, я надеюсь она будет очень популярна среди гостей. Имя ассоциируется со словом малахит. Спортсмен-любитель Ягги. Он любит баскетбол. Ягги ассоциация с ягелем, который едят олени. И, наконец, наш импозантный музыкант, соболёнок Кедри. Имя ассоциируется с кедровыми орешками", - представил талисманов Олег Матыцин.

Иван Ургант также отметил, что до Всемирной летней Универсиады осталось три года. "Даже сейчас кто-то может поступить в университет и в 2023 году принять участие в соревнованиях", - напомнил телеведущий.

Показ талисманов ранее анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что талисманы Универсиады-2023 выбирались в три этапа. В рамках общероссийского опроса около 70 тыс. человек выбрали наиболее популярных персонажей. Студенты 40 художественных вузов занимались их отрисовкой, затем работы отбирало экспертное жюри. В его состав вошли: глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, телеведущий Сергей Светлаков, актриса Ксения Корнева ("Уральские пельмени"), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин, гендиректор технопарка "Университетский" Марат Нуриев и мультипликатор, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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