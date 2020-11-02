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2 ноября 2020, 20:42

Евгений Куйвашев анонсировал показ талисманов Универсиады-2023

Талисманы Универсиады

Талисманы презентуют свердловчанам 11 ноября. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что талисманы Универсиады 2023 года, которая пройдёт в Екатеринбурге, окончательно утверждены. Их презентуют свердловчанам 11 ноября.

"Ровно за 1000 дней до старта соревнований, в Историческом сквере Екатеринбурга установят часы обратного отсчёта и презентуют талисманы игр", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что талисманы студенческих игр выбирались в три этапа. В рамках общероссийского опроса около 68 тыс. человек выбрали наиболее популярных персонажей. Затем студенты 40 художественных вузов занимались их отрисовкой, после работы отбирало экспертное жюри.

Напомним, что в состав жюри вошли телеведущий Сергей Светлаков, актриса Ксения Корнева ("Уральские пельмени") олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин, гендиректор технопарка "Университетский" Марат Нуриев и мультипликатор, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов.

Ранее 2 ноября "Областная газета" сообщала, чтоПрезидент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава государства поручил кабмину проработать инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о строительстве объектов Универсиады-2023 единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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