Токийское безмолвие: что известно о самой необычной Олимпиаде за месяц до её старта

Глава МОК Томас Бах осматривает новый Олимпийский стадион в Токио. Не исключено, что и спортсмены будут выступать при пустых трибунах и полном молчании вокруг Фото: Greg Martin/IOC

24 июля на летних Олимпийских играх в Токио должны разыграть первые комплекты наград. Оставшийся месяц – финишная прямая в подготовке к главному старту теперь уже пятилетия. Списки сборных почти сформированы и спортсмены готовы к соревновательным дням. Международный олимпийский комитет (МОК) всерьёз настроен довести всё до конца. «Облгазета» собрала всю необходимую информацию про самые необычные Игры в истории.

На главный вопрос ответ, кажется, есть

По сути, вопрос, который сейчас мучает всех причастных к Олимпийским играм в Токио, только один: не отменят ли всё? В наше неспокойное время, понятно, может произойти всё что угодно, и вероятно, в МОК рассматривают планы и «B», и «С», и так далее по алфавиту на случай форс-мажора. Но до Игр остался месяц (открытие запланировано на 23 июля), и уверенности в том, что организаторы завершат начатое, всё больше.

Вопрос тут этический: нужно ли проводить спортивные соревнования, рискуя здоровьем людей. Он сложный и вызывает полярные отклики со всего мира. Ответственность берёт на себя МОК и принимающая сторона, которая явно отдаёт себе отчёт во всех рисках.

В понедельник Международный олимпийский комитет на своём официальном сайте опубликовал итоги встречи оргкомитета Игр, правительств Японии и Токио. Там, в частности, написано, что «действующий график соревнований остаётся без изменений». Более того, слова «отмена» или «перенос» там отсутствуют. По большей мере в заявлении всех сторон оговаривается вопрос допуска зрителей на трибуны.

Глава оргкомитета токийской Олимпиады Сэйко Хасимото в нескольких интервью также подтверждала, что Игры состоятся летом 2021 года. Она даже называла процент, на который она уверена в этом – на 100. Со зрителями или без, но спортсмены будут соревноваться.

Болезненное решение

Второй вопрос, который волнует многих: пустят ли болельщиков? Тут, как говорится, статус «всё сложно». Но что известно точно – иностранных болельщиков на Олимпиаде в Токио (и последующей Паралимпиаде) не будет. Это серьёзное и довольно болезненное решение, но оргкомитет поставил безопасность на первое место. По данным агенства ТАСС, иностранными болельщиками на Олимпийские и Паралимпийские игры было приобретено почти 630 тыс. билетов.

Итак, на данный момент известно, что спортивные объекты смогут заполниться лишь на 50 процентов. Но не больше, чем 10 000 человек. Про строгие правила и говорить ничего. Ношение маски – это самый простой и относительно лёгкий пункт. Мы уже писали, что запрещено будет кричать, петь, хлопать. После окончания соревнований нужно будет сразу же покинуть стадион, никакого скопления людей и очередей. Предполагается также, что все зрители, посетившие Игры, должны будут хранить билет на тот случай, если понадобится установить контакты в случае заражения. Будут также отменены публичные показы соревнований.

21 июня было также сказано, что в случае опасности заполняемость трибун может быть скорректирована. А в правительстве Японии уже заявляли, что один из экстренных вариантов – проведение соревнований вообще без зрителей.

Как в такой ситуации чувствовать себя на трибунах и поддерживать спортсменов, вопросы, скорее, риторические. Ситуация, когда просят «найти другие формы поддержи», вызывает даже не грустную улыбку, а печальную гримасу. Причём количество заражений в стране с мая только падает. Темпы вакцинации растут. В чём сакральный смысл заполнять трибуны молчаливыми людьми в масках? Если уж и иностранцев не будет, и правила безопасности беспрецедентные…

Олимпийское беспокойство

Но, слава богу, на Олимпиаде будут иностранные спортсмены. В этом плане формат остаётся традиционным. Участники должны разыграть 339 комплекта наград по 33 видам спорта.

Это самое большое количество медалей за всю историю летних Игр, которые будут разыграны. Рекордное и количество видов. С прошлой Олимпиады их добавилось целых пять. Среди них уникальные для Игр – сёрфинг, скейтбординг, скалолазание.

Спортсменам, конечно, предстоит тяжёлое испытание. Страшно представить, сколько раз им придётся сдавать тест на коронавирус (такое больно представлять, зная все тонкости процедуры). Естественно, никаких перемещений за пределами строго отведённых маршрутов (олимпийская деревня – тренировка – соревновательная арена) не предусматривается. Все передвижения будут заранее обговорены.

Контактировать с болельщиками строго запрещено. Вакцинация спортсменов не является обязательной, но до Игр ещё месяц, и это правило может измениться. Пожать друг другу руки после финиша? Исключено!

Планируют уменьшить официальные делегации. Все данные о своём здоровье необходимо записывать в специальный онлайн-дневник.

Однако есть одно «но». Коронавирус наступает невидимым фронтом, и даже степень защиты, которую обеспечивают спортсменам на Олимпиаде, увы, не безопасна на 100 процентов. Уже у двух участников делегаций был обнаружен злосчастный вирус. И это, как видится, только начало.

А если подумать: вирус вполне может вмешаться в медальные споры. Не совсем легко, но может. На международных соревнованиях уже есть примеры, когда финалист не мог выступить из-за внезапно полученного положительного теста. Сейчас рискуют все, но слишком на Олимпийских играх высоки ставки. А на Играх-2021 тем более.

Не хочется, впрочем, вступать в ряды скептиков, желающих отмены Олимпиады. Коронавирус слился с нашей реальностью так плотно, что, увы, другого выбора сейчас нет. Переносить Игры дальше? Но будет ли ситуация лучше через год, два или даже три? Отменить совсем? Это уже совсем шоковая терапия. Перенести в другую страну? А где ситуация сильно лучше и кто готов спешно принять самый крупный в мире спортивный турнир? Да и даже перенос, простите, на другую планету сейчас не гарантирует 100-процентной безопасности.

Уральские олимпийцы Большинство видов спорта уже завершили отборы на Олимпийские игры. Другой вопрос, что не все федерации, даже имея квоты, объявили итоговые составы. Рассказываем, кто уже* попал в списки на предстоящие Игры. Представители Свердловской области: Плавание: Анастасия Кирпичникова. Выступит на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Плавание на открытой воде – марафон 10 километров. Первая Олимпиада в карьере. Виктория Саламатина. Выступит в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Первая Олимпиада в карьере. Спортивная гимнастика: Давид Белявский.Скорее всего, выступит в личных дисциплинах и в многоборье. Третья Олимпиада в карьере. Серебряный призёр Игр-2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр в упражнении на параллельных брусьях. Скалолазание: Валерия Мешкова. Выступит в олимпийском многоборье. Скалолазание впервые представлено в программе Игр. Уроженцы области, представляющие другие регионы: Бадминтон: Иван Созонов. Выступит в парном разряде с Владимиром Ивановым. Третья Олимпиада в карьере. Наград пока нет. *Речь идёт про составы, объявленные национальными федерациями. Можно, конечно, назвать те виды, где есть квота и потенциально могут выступить уральские спортсмены. Это, например, стрельба из лука (Ксения Перова), женский волейбол (Ксения Парубец), художественная гимнастика (Анастасия Татарева), пулевая стрельба (Владимир Масленников).

Олимпиада-2020: только факты – Токио был назван столицей XXXII летней Олимпиады в сентября 2013 года на 125-й сессии МОК. – Игры должны были стартовать 24 июля 2020 года. 24 марта прошлого года МОК принял решение перенести игры. Это первая Олимпиада в истории, не отменённая, а именно перенесённая на другой срок. – В 2021 году Игры пройдут с 23 июля (открытие) по 8 августа (закрытие). – Принять участие должны почти 11 000 атлетов в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Ожидается 205 стран. – Впервые организаторам было предложено внести свои виды спорта в программу. Её пополнили: карате, скейтбординг, спортивное скалолазание, сёрфинг и бейсбол. – Согласно решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до декабря 2022 года. На Олимпиадах также нельзя проигрывать гимн России. В Токио команда будет выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна прозвучит фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.