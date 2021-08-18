Виктория Мешкова: "На Олимпиаде наступило осознание, что могу с этими девчонками бороться на равных"

Виктория Мешкова уже в скором времени выступит на чемпионате мира в Москве Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

В программе прошедших Олимпийских игр в Токио дебютировало спортивное скалолазание. Выступила в Японии и 20-летняя уральская скалолазка Виктория МЕШКОВА. От финальной части спортсменку отделило буквально полдвижения руками… Но, выражаясь языком спорта, попытку на Играх можно считать успешной. Сейчас у Виктории мысли о следующей Олимпиаде, которая пройдёт уже в 2024 году в Париже. «Облгазета» поговорила со спортсменкой о её олимпийском дебюте.

– Виктория, вы-то как сами оцениваете своё выступление?

– Считаю, что выступила хорошо, учитывая стресс и волнение. Мне удалось вырваться из всех этих переживаний и показать, что могу. Местами теперь кажется, что можно было где-то лучше, где-то сделать побольше, но на тот момент я выложилась.

– Давайте по порядку. Олимпиада в Японии это в первую очередь долгий перелёт и акклиматизация.

– Я и Юля Каплина (вторая участница олимпийского многоборья из России. – Прим. «ОГ») сразу решили, что полетим «под старт». Это один из методов акклиматизации. Ты либо летишь сильно заранее, либо непосредственно перед самими соревнованиями и на адреналине задействуешь свои силы. В любом случае надо хорошо знать свой организм. Надо понимать, что делать во время перелёта, как потом питаться. От таких тонкостей многое зависит.

– Ваш план сработал?

– Да, потому что когда я долго нахожусь в стране, то, наоборот, перегораю. Плюс жара. «Скорость» в жару – очень тяжело. Голова просто отключается. Старт поставили под вечер, но всё равно жарко. «Скорость» – не мой основной вид. Я пробежала для себя средненько. Дальше уже были мои «трудность» и боулдеринг*. Так вот между трассами боулдеринга я сидела за скалодромом и обнималась с мешком льда. По-другому было невозможно. После первого подхода уже и думать было трудно, и мышцы начинали работать в другом режиме.

– Вы сказали про волнение. Всё началось перед стартом?

– Я была готова к Олимпиаде, но всё равно боялась, что выйду и где-нибудь ошибусь, не смогу показать нужный уровень, и все разочаруются. Сама себя накрутила и пилила за каждую ошибку. Тренеры меня смогли вразумить… И в последний момент поняла, что если выйду на старт в таком состоянии, то точно ничего не покажу. Лучше выйти с позитивным настроем и улыбкой на лице.

– Первая дисциплина многоборья – «скорость». У вас 15-е место…

– Для меня это сюрпризом не было. Прикидывала, разве что на пару позиций могла бы быть выше.

– А дальше боулдеринг. Первые две трассы прошли быстро. На двух других – дважды хватались одной рукой, и каких-то мгновений не хватило, чтобы подтянуть вторую и зафиксировать результат.

– Третья трасса была очень сложная. Мне там просто сил не хватило. На последней было немного обидно, что не смогла зафиксировать, но это многоборье, и, я уже думала о том, как буду продолжать в «трудности». Я там выступала в самом начале. Это удобнее.

– А результат стал известен в самом конце. Словенка Янья Гарнбрет сделала на один перехват больше…

– Она очень сильная (Гарнбрет в итоге выиграла золото на Олимпиаде. – Прим. «ОГ»), и я не рассчитывала, что она сорвётся. Я закончила своё выступление и пошла восстанавливаться, потому что очень вымоталась. Когда узнала, что одно место отделило от финала, было немного обидно, но те, кто отобрался – очень сильные. Однако для меня наступило осознание, что могу с этими девчонками бороться на равных. И в следующий раз не отступлюсь. У меня, я бы даже сказала, появилась мотивация. В следующий раз буду выступать с ещё большими азартом. Два года назад мы начинали олимпийский цикл с позиции догоняющих. Мы даже не на каждых международных стартах попадали в полуфинал. Но смогли попасть на Олимпиаду и доказали, что можем быть не только догоняющими.

– Что сказали два ваших тренера?

– Дмитрий Шарафутдинов (в недавнем прошлом – трёхкратный чемпион мира в боулдеринге. – Прим. «ОГ») похвалил, а Виталий Павлович [Примеров], кажется, сначала расстроился… Но потом тоже похвалил (смеётся). Было немного обидно, но все были довольны, что мы выступили на Олимпиаде и не сдавались до конца.

– Как вам олимпийское многоборье? Кажется, что это был, скорее, пробный вариант. Видно, что «скорости» надо быть отдельным видом, как и «трудности» с боулдерингом. На Олимпиаде в Париже, насколько я понял, так и будет?

– Да, и мне, конечно, ближе программа Парижа, когда «трудность» и боулдеринг отделят от «скорости». Но это опыт. Думаю, что на самом деле это даже сблизило скалолазное сообщество. «Скоростники» всегда были отдельной кастой. У них и подготовка, и компания своя. Они всегда были обособленно. Тут мы все были вместе, тренировали непрофильные для себя дисциплины, и спортсмены разных видов начали лучше друг друга понимать и уважать.

*В Токио скалолазание было представлено многоборьем. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: «скорость», боулдеринг и «трудность». В первом случае скалолазы должны как можно быстрее забраться на 15-метровый скалодром, не сорвавшись. Из двух попыток засчитывается лучшая. В боулдеринге нужно преодолеть серию коротких, но сложных трасс без страховки. Баллы начисляются за прохождение определённых точек (зон) и фиксирования на зацепах (топах). В «трудности» необходимо подняться как можно выше за одну попытку. Итоговые места перемножаются, и определяются лучшие спортсмены.