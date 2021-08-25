Российские пловцы завоевали шесть медалей на Паралимпиаде в Токио

Россия находится на третьем месте в медальном зачёте. Фото: Александр Зайцев

На счету паралимпийской сборной России уже три медали высшего достоинства, одно серебро и две бронзы. Таким образом россияне заняли третью строку в неофициальном медальном зачёте.

Первое золото для сборной России принесла Валерия Шабалина. Она одержала победу в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 1 минута 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1 минута 03,68).

Вторым золотым медалистом среди россиян оказался Роман Жданов. Он стал лучшим в заплыве на 50 метров брассом с результатом 46,49 секунды, что является новым мировым рекордом.

Российская спортсменка Анастасия Гонтарь заняла первое место на соревнованиях по плаванию вольным стилем. Она одержала победу на дистанции 50 метров с результатом 27,38 секунды.

Андрей Николаев завоевал серебро Паралимпиады в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 57,69 секунды.

Пловец Владимир Даниленко пополнил копилку российской сборной бронзовой медалью. Он пришёл третьим на дистанции 100 метров на спине. Ещё одну бронзу принесла Дарья Пикалова в заплыве на 100 метров баттерфляем. Её время - 1 минута 05,86 секунды.

Соревнования в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября.

На данный момент паралимпийская сборная России находится на третьей строке в неофициальном медальном зачёте. Первое место удерживают австралийские спортсмены (шесть золотых, одна серебряная, три бронзовых медали). Китайские паралимпийцы оказались на второй строке рейтинга (5 - 1 - 2).

Как писала «Областная газета», на завершившихся недавно в Токио Олимпийских играх сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград — 71. Таким образом наша страна оказалась на пятом месте в медальном зачёте.

Победу одержала команда США, у неё 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых награды. На второй строчке разместился Китай, у спортсменов из Поднебесной 33 золота, 32 серебра и 18 бронз. Япония, хозяйка Олимпиады, стала третьей. Её олимпийцы завоевали 27 медалей высшей пробы, 14 серебряных наград и 17 бронзовых. Всего на XXXII летних Олимпийских игр было разыграно 339 комплектов.