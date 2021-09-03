Первый в мире? Региону пообещали уникальный гребной канал, которого ещё нет ни в одной стране

Для соревнований и тренировок слаломистов нужны специальные условия. Любая «гладкая» вода – им не подойдёт. Фото: Федерация гребного слалома России

Во время рабочего визита главы МИД России в Екатеринбург обсуждался, в том числе, вопрос о строительстве крытого гребного канала, где можно будет и тренироваться спортсменам, и проводить соревнования самого высокого уровня. Необходимая «вода» для слаломистов есть только в одном месте в России, а крытого канала нет вообще нигде в мире.

Сергей Лавров, который также является председателем попечительского совета Федерации гребного слалома России, отметил, что губернатор Свердловской области выразил полную поддержку идее строительства крытого канала. «Мы этим займёмся», – добавил он.

Глава региона, в свою очередь, сказал, что уже подготовлено техзадание на разработку проектной документации.

– Мы со своей стороны выполним все на себя взятые обязательства согласно бюджетным правилам. Если вы нам поможете включить эту программу в федеральное софинансирование, мы, безусловно, ещё быстрее реализуем этот проект, – сказал губернатор.

Канал для гребного слалома – объект сложный. Это, если можно так выразиться, драгоценный камень в спортивной инфраструктуре любого региона, да и страны в целом.

Если провести небольшой экскурс в историю, то раньше в качестве каналов использовали естественные русла рек (так, например, проводились соревнования по гребному слалому в СССР). Первый искусственный канал, с забетонированным руслом (но с прямым соединением канала с рекой), был построен в 1972 году в немецком Аугсбурге, к Олимпийским играм.

Надо понимать, что слаломистам, в отличие от представителей классической гребли на байдарках и каноэ и академических гребцов, нужна так называемая «бурная вода». То есть на канале должен создаваться поток воды (не менее 2 м/с), нужны специальные пороги и перепады (2–3 метра падения воды на 100 метров дистанции), должен быть угол наклона канала (в среднем составляет от 3,5 до 7 метров) и передвижные конструкции – ворота, которые спортсменам служат в качестве искусственных препятствий. Для искусственных каналов нужно специальное оборудование и сложная система накачки и подачи воды.

«Гладкая вода» – речная или озёрная – слаломистам для полноценных тренировок не подходит. Специфика этого вида спорта абсолютно другая. На сегодняшний день в мире около 65 каналов для гребного слалома различного уровня.

В России центр для подготовки слаломистов – Центр гребного слалома – только один. Он находится в городе Окуловка (на реке Перетна) Новгородской области. Единственный специализированный центр для слаломистов был открыт в 2015 году. На нём одновременно могут тренироваться около 50 спортсменов, и в соревновательный период он может принимать 300 гребцов.

По нескольку полноценных каналов в одной стране есть лишь у законодателей мод в гребном слаломе – Словакии, Польше, Германии, Чехии и Великобритании. Строительство канала – вещь недешёвая. По информации новгородских СМИ, сооружение в Окуловке обошлось примерно в 125 млн рублей (1,7 млн долларов). Строительство Центра гребного слалома Касай, построенного в Японии к прошедшей Олимпиаде, стоило около 68,8 миллиона долларов. В Бразилии, к Играм в Рио, – 45 миллионов долларов.

Но речь идёт про открытые каналы. По итогам прошедшей встречи чётко обозначено: нужно крытое сооружение. Подобных объектов нет нигде в мире. И понятно, что с нашим капризным климатом, если уж строить, то действительно крытый, но какова стоимость такого объекта? Наверное, она должна умножаться в полтора, а то и в два раза.

И понятно, что Урал заслуживает гребного канала. Гребной слалом развивается в регионе много лет. Тагильская школа известна своими спортсменами далеко за пределами страны. Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов становились бронзовыми призёрами Олимпиады-2008. Теперь становится чемпионами страны, победителями европейских и мировых первенств уже молодое поколение – Никита Губенко, Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев, Дмитрий Лабасов. Запомните эти имена. Уверен, мы ещё увидим их с олимпийскими наградами. Но располагает ли сейчас регион необходимыми средствами, особенно в преддверии Универсиады?

– В России, действительно, один специализированный канал для гребного слалома, – рассказал «ОГ» старший тренер сборной Свердловской области по гребному слалому, член президиума российской федерации Ольга Гвоздева. – В Окуловке облагорожено естественное течение реки. Уже несколько лет строится канал международного уровня в посёлке Богородское (Московская область), но пока всё ещё не в эксплуатации. Искусственные каналы – долговечнее, чем природные. Все ждут искусственного, чтобы не было проблем с водой, а нажал кнопку – всё полилось. Всем, конечно, хотелось бы канала в Свердловской области, в Екатеринбурге. У нас ничего подобного нет. Лето у нас короткое, тренироваться сложно. В Нижнем Тагиле мы всю зиму работаем в бассейне – это гладкая вода. Спортсменов основного состава стараемся вывезти на хорошие каналы, за границу, но это дорого. Если будут условия у нас, то все возраста смогут тренироваться, будет резерв. Если бы канал построили в Екатеринбурге, к нам полстраны смогли бы ездить. Это было бы очень удобно. Конечно, мы много лет мечтаем, чтобы это свершилось. Но конкретно разговаривать о таком проекте можно будет, только если всё-таки начнётся его реализация.