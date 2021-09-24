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24 сентября 2021, 12:56

Генсекретарь FISU Эрик Сейнтрон проинспектировал подготовку Екатеринбурга к Универсиаде-2023

Люди в масках на стадионе

Делегация посетила объекты Универсиады. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге продолжается подготовка к проведению Универсиады в 2023 году. Город посетила делегация Международного технического комитета FISU во главе с генеральным секретарём Эриком Сейнтроном.

Делегация осмотрела спортивные объекты, а также обсудила художественную программу игр. Руководство города, области и технический комитет провели совещание. Дирекция Игр представила делегации отчёты о проделанной работе.

На встрече обсуждались подготовка инфраструктуры, а также комфортное пребывание участников и гостей Универсиады в Екатеринбурге. Делегация посетила стадион "Екатеринбург Арена" и строящуюся деревню Всемирных студенческих игр. Эксперты технического комитета отметили соответствие спортивных объектов стандартам FISU.

"Из всех объектов, готовящихся к Играм, деревню я вижу в первый раз. Меня радуют результаты. Для спортсменов создаются самые комфортные условия. Это просто фантастика. Я думаю, что все объекты станут отличным наследием для Екатеринбурга", – цитирует генерального секретаря FISU Эрика Сейнтрона департамент информполитики региона.

По итогам визита будут даны отчёты по всем аспектам организационных работ, а также рекомендации по оптимизации процесса подготовки.

Ранее стало известно, что олимпийского чемпиона из Екатеринбурга Давида Белявского назначили послом Всемирных студенческих игр FISU.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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Областная газета Свердловской области

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