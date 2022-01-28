"Лыжня России — 2022" в Екатеринбурге пройдёт на 9 площадках

В этом году не будет массовых стартов. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге 12 февраля состоится "Лыжня России — 2022". В столице Урала для забега организуют 9 площадок.

В этом году из-за коронавируса отменяются массовые забеги. Горожане могут пробежать в любое время с 10:00 до 15:00. Для этого необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте Центра по организации физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, жителям доступны девять площадок:

в Академическом районе — территория Преображенского парка;

в Верх-Исетском — лыжная база на улице Фролова, 54а;

в Кировском — территория на озере Шарташ (улица Отдыха, 111);

в Ленинском — детско-юношеская спортивная школа № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

в Октябрьском — традиционная площадка Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230);

в Орджоникидзевском — стадион "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48) и Детский стадион (улица Бакинских Комиссаров, 13);

в Чкаловском — лыжная база спортивной школы "Родонит" (улица Прониной, 35).

Все площадки оборудованы пунктами обогрева и тёплыми раздевалками, на некоторых можно взять напрокат лыжи.

Напомним, в прошлом году лыжников принимали также на девяти площадках.