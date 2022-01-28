Темы дня

Спорт
28 января 2022, 14:03

"Лыжня России — 2022" в Екатеринбурге пройдёт на 9 площадках

Лыжники

В этом году не будет массовых стартов. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге 12 февраля состоится "Лыжня России — 2022". В столице Урала для забега организуют 9 площадок.

В этом году из-за коронавируса отменяются массовые забеги. Горожане могут пробежать в любое время с 10:00 до 15:00. Для этого необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте Центра по организации физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, жителям доступны девять площадок:

  • в Академическом районе — территория Преображенского парка;
  • в Верх-Исетском — лыжная база на улице Фролова, 54а;
  • в Кировском — территория на озере Шарташ (улица Отдыха, 111);
  • в Ленинском — детско-юношеская спортивная школа № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а);
  • в Октябрьском — традиционная площадка Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230);
  • в Орджоникидзевском — стадион "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48) и Детский стадион (улица Бакинских Комиссаров, 13);
  • в Чкаловском — лыжная база спортивной школы "Родонит" (улица Прониной, 35).

Все площадки оборудованы пунктами обогрева и тёплыми раздевалками, на некоторых можно взять напрокат лыжи.

Напомним, в прошлом году лыжников принимали также на девяти площадках.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.01.2022, 15:39 / Общество
Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента
28.01.2022, 15:30 / Общество
В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года возьмут штурмом
28.01.2022, 14:54 / Общество
В Новоуральске прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в детсадах
28.01.2022, 14:18 / Общество
В Екатеринбурге за сутки выявили более 1000 заболевших ковидом
28.01.2022, 14:09 / Общество
В Екатеринбурге на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ отправили 792 класса