"Лыжня России — 2022" в Екатеринбурге пройдёт на 9 площадках

В Екатеринбурге 12 февраля состоится "Лыжня России — 2022". В столице Урала для забега организуют 9 площадок.
В этом году из-за коронавируса отменяются массовые забеги. Горожане могут пробежать в любое время с 10:00 до 15:00. Для этого необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте Центра по организации физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, жителям доступны девять площадок:
- в Академическом районе — территория Преображенского парка;
- в Верх-Исетском — лыжная база на улице Фролова, 54а;
- в Кировском — территория на озере Шарташ (улица Отдыха, 111);
- в Ленинском — детско-юношеская спортивная школа № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а);
- в Октябрьском — традиционная площадка Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230);
- в Орджоникидзевском — стадион "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48) и Детский стадион (улица Бакинских Комиссаров, 13);
- в Чкаловском — лыжная база спортивной школы "Родонит" (улица Прониной, 35).
Все площадки оборудованы пунктами обогрева и тёплыми раздевалками, на некоторых можно взять напрокат лыжи.
Напомним, в прошлом году лыжников принимали также на девяти площадках.