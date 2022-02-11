Александр Большунов стал серебряным призёром Олимпиады в индивидуальной гонке

Александр Большунов завоевал вторую награду на Олимпиаде в Пекине. Фото: Олимпийский комитет России

Российский лыжник Александр Большунов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем. Это его вторая награда на Олимпиаде в Пекине.

Первое место занял финн Ийво Нисканен. Его результат — 37 минут и 54,8 секунды. Наш спортсмен преодолел дистанцию на 23,2 секунды позднее — за 38 минут 18 секунд. Бронзовая медаль досталась норвежцу Йоханнесу Клебо.

6 февраля "Областная газета" писала, что в тот день Александр Большунов занял первое место в скиатлоне. Тогда он принёс сборной России первую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Россиянин Денис Спицов пришёл к финишу вторым и завоевал серебро. Бронзу в скиатлоне взял финн Ийво Нисканен.

"Для 25-летнего Большунова это уже шестая олимпийская медаль в карьере, — сообщается на сайте Олимпийского комитета России по поводу сегодняшнего серебра лыжника. — На Играх-2018 в Пхёнчхане он трижды становился серебряным призёром и завоевал бронзу в личном спринте".