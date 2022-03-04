Виктория Мешкова: «Олимпиада показала, что я сильно выросла в уровне»

Виктория Мешкова. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

«Облгазета» совместно с СКБ Контур продолжает цикл публикаций про уральское скалолазание, где рассказывает о его главных героях. Второй выпуск – с Викторией МЕШКОВОЙ. Екатеринбурженка – большой талант российского скалолазания. В 21 год она уже трёхкратная чемпионка Европы и участница Олимпийских игр.

«Мечтала: хочу олимпийскую медаль»

– Виктория, в скалолазание попали благодаря родителям?

– Привели родители, но узнала сама. Так совпало, что в моём дворе девочка им занималась, тренировалась на турниках. Смотрю, она подтянулась уже двадцать раз и продолжает. Мне стало интересно. Пришла домой и говорю маме: есть такой вид спорта – скалолазание, и мне туда надо. Оказалось, что у маминой знакомой тоже сын занимался. В общем, меня отвели.

– В детстве кто-то космонавтом мечтает стать, кто-то врачом. Какая была мечта у будущей трёхкратной чемпионки Европы по скалолазанию?

– Я была активным ребёнком. Смотрела Олимпиаду и мечтала: хочу олимпийскую медаль. В каком виде – мне было неважно. Это, конечно, забылось… Нашего вида долгое время не было в программе Игр и когда его туда включили, вспомнила об этой мечте. Олимпийскую медаль до сих пор хочу.

– Что осталось в памяти от первых занятий?

– Помню, что было очень страшно. Часто застревала за два метра до конца трассы и долго не могла ничего сделать. Меня долго уговаривали лезть, а я всё висела и висела (смеётся).

– Ваш тренер - Виталий Примеров – рассказал: «Вика пришла в секцию и через пару лет уже начала выигрывать соревнования. Было видно, что девочка способная, надо с ней работать».

– Точно не помню, но, наверное, было так. Меня очень мотивирует, когда что-то делаю и виден прогресс. Поняла, что это моё и осталась в скалолазании. Но и я довольно трудолюбивая, мне нравились задания, которые давал тренер. Не отлынивала от общей физической подготовки, всё делала. Дисциплину «трудность» мне нравилось тренировать. Нужно было терпеть, выжимать всё до конца.

- Детям обычно что-то терпеть, монотонно тренироваться как раз не очень нравится.

– А тренеры всегда пытались делать наши занятия нескучными. Мы висели на зацепах – кто дольше, искали монеты, конфеты, играли с мячом. Я не скучала. Тем более что общефизическая подготовка проводилась в большой компании, все друг друга поддерживали. Так что никакой монотонности у нас не было.

– Скалолазание больше мужской вид спорта или женский?

– Я считаю, что это общий вид. Может, конечно, парни лезут посильнее. Но мне скалолазание и нравится тем, что одну и ту же трассу, например, в трудности, могут проходить и парень, и девушка. Но делают это по-разному. Например, на скальном лазании, где парень будет думать, как сделать одно длинное движение, девушка найдёт маленькие зацепочки и обойдёт по ним. Но в целом в мировом скалолазании, на Кубках мира, мужская группа всегда процентов на 20–30 больше.

– Почему-то кажется, что в Свердловской области в вашем спорте больше девушек.

– Так только кажется. Иногда на соревнованиях так совпадает. На той же Олимпиаде были в сборной две девушки, а парень один – Алексей Рубцов. Был шанс отобраться у других ребят. В том числе и у Серёжи Лужецкого (выпускник СДЮСШОР горных видов спорта, сейчас представляющий Воронеж. – Прим. «ОГ»), но не сложилось.

«До 2020-го хотелось заниматься не только скалолазанием»

– Когда поняли, что скалолазание превращается в профессию?

– В 2020 году, когда началась подготовка к Олимпиаде. Я реально почувствовала, что мне мешает тренироваться учёба, какие-то лишние дела. Ощутила, что скалолазание для меня в приоритете и оно стало моей профессиональной деятельностью.

– Подождите, но до 2020-го у вас медали первенства мира, Европы, победы на чемпионате России.

– Я хорошо выступала, но у меня не было ощущения, что этим можно жить. В том числе и в финансовой составляющей. Хотелось заниматься не только этим.

– После включения скалолазания в олимпийскую программу условия изменились?

– Финансовая поддержка изменилась в лучшую сторону. Кубки мира пять лет назад оплачивали либо единицам, либо вообще не оплачивали. Сейчас всё стало лучше. Плюс в городах начали появляться скалодромы. Закупили иностранный инвентарь. Единственное, что это всё нужно обслуживать: регулярно обновлять трассы на скалодроме, перекручивать зацепки, мыть их, а персонала не хватает.

– Но мест для тренировок достаточно?

– Я пользуюсь коммерческими залами, мне нравится. Не хватает условий для тренировок в трудности. В ДИВСе хороший скалодром, но там нерегулярно меняют зацепы на трассе. Раз в две недели пройдёшь – и больше делать нечего. И время ограничено. Нам дают два часа в день, для профессионального скалолаза это очень мало. Сейчас ДИВС вообще закрыт на ремонт.

«Игры были для меня переломным моментом»

– В 2020 году вы выиграли три медали на одном чемпионате Европы. Такое ещё никому не удавалось. Но! За несколько недель до вашей победы у вас обнаружили коронавирус, и вы уже попрощались со всеми шансами…

– Это была осень первого года пандемии. Тогда выбраться за границу мне казалось нереальным. Близился чемпионат Европы в Москве и Виталий Павлович [Примеров] хотел, чтобы я съездила в Швейцарию, потренировалась на иностранных трассах. Я противилась, боялась оформления документов, неопределённости. Слишком рискованно, а впереди были важные соревнования. СКБ Контур помог нам организовать поездку, сделать визы в столь непростое время. Подали документы в Москве, и я вернулась в Санкт-Петербург, где тренировалась, и сдала тест, чтобы ехать… На следующий день мне пришёл положительный результат. И вот я в чужом городе, впереди вылет, соревнования – полное непонимание, что делать. Подумала: ну всё. Но мои тренеры Виталий Павлович и Дмитрий Шарафутдинов помогли успокоится. Они сказали: не паникуй, ещё не всё потеряно. Лечись, времени достаточно. Я успокоилась и все моральные силы направила на выздоровление. Когда стало получше, то стала зарядку делать по утрам. Болела в сумме дней десять. Потом Дима начал писать коротенькие программы, «офпшечки», чтобы восстановила организм. В первые дни делала упражнения, вроде всё хорошо, но к 12 часам дня просто вырубало, и я ложилась спать. Так дожила до конца карантина. Давала маленькую нагрузку, наконец-то сдала отрицательный тест и поехала на чемпионат Европы. Начала аккуратно, ничего от себя не требовала, смотрела на свой организм, что он может. Потихоньку дошла до максимальных оборотов и поймала кураж.

– Три медали стали для вас неожиданностью?

– Да… Но, думаю, за 2020-й я себя накрутила со всеми этими отменами стартов. Когда тренируешься и не знаешь, зачем ты это делаешь – очень тяжело. Но за время болезни я отпустила этот момент, собралась. И все обстоятельства сложились.

– Что изменилось после Олимпиады?

– Игры были для меня переломным моментом. Весь олимпийский год мне не очень комфортно было тренироваться. Мне не нужно во время тренировок такое внимание. Спортсмен тренируется, готовится, и его просят оценивать свою форму. Для многих это табу, потому что появляется неуверенность: я сейчас скажу, что я в хорошей форме, а потом придётся за это отвечать. Это психология. На Олимпиаде меня эти мысли немного накрыли. Но я старалась выложиться. Справилась, наверное, на четыре с плюсом. Олимпиада показала, что я что-то могу, что сильно выросла в уровне, что могу соперничать с этими девочками. После Токио я успокоилась, ажиотаж спал, внимание тоже. И спокойно, с боевым настроем продолжила тренироваться.

– И какие дальнейшие планы?

– Отбираться на следующую Олимпиаду.

Досье «ОГ»: Виктория МЕШКОВА родилась 20 сентября 2000 года в Екатеринбурге. Воспитанница екатеринбургского СШОР горных видов спорта. В 2014-м стала бронзовым призёром первенства мира в трудности. Серебряный призёр первенства Европы (трудность - 2015, боулдеринг - 2018). Многократная чемпионка России и победительница Кубка России в трудности, а также в боулдеринге. Трёхкратная чемпионка Европы (2020 год, боулдеринг, трудность, многоборье). Участница Олимпийских игр в Токио в составе сборной России. Тренеры – Виталий Примеров и Дмитрий Шарафутдинов.