Свердловские паралимпийцы завоевали три бронзы на играх «Мы вместе. Спорт»

Екатерина Разумная выиграла в Ханты-Мансийске две бронзовые награды. Фото: Пресс-служба Минспорта России/minsport.gov.ru/press-centre

В Ханты-Мансийске завершились зимние Игры для паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Представительницы Свердловской области – Екатерина РАЗУМНАЯ и Ксения БЕРЕЖНАЯ – выиграли три бронзовые медали.

Екатерина Разумная (спорт слепых, лидер – Алексей Иванов) стала третьей в биатлонном спринте. Ксения Бережная (спорт слепых, лидер – Илья Широков) завоевала бронзу в аналогичной дисциплине в лыжных гонках. Также Екатерина выиграла ещё одну медаль – тоже бронзовую – в биатлонной гонке на 10 километров.

Напомним, что Игры «Мы вместе. Спорт» стали альтернативой для российских спортсменов, которых не допустили до участия в XIII зимней Паралимпиаде в Пекине. Кроме России в Ханты-Мансийске также выступили команды Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Сборная нашей страны выиграла медальный зачёт зимних Игр «Мы вместе. Спорт», завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.