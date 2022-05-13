Тагильские гребцы взяли золото на первенстве России среди молодежи

Состязание проходило на канале в Окуловке Новгородской области. Фото: Федерация гребного слалома России

Воспитанники СШОР "Уралец" из Нижнего Тагила Свердловской области завоевали два золота и бронзу на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 24 лет. Состязание проходило на канале в Окуловке Новгородской области.

23-летний Дмитрий Храмцов стал сильнейшим среди каноистов. Другой спортсмен — 22-летний Дмитрий Лабасов — показал лучшее время в соревнованиях на байдарке. 20-летний Александр Харламцев стал бронзовым призером в гонке на каноэ, передает "Тагильский рабочий".

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