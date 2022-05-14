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14 мая 2022, 17:22

Волейболистка "Уралочки" Айлама Сесе прокомментировала высказывание тренера "Локомотива"

Айлама Сесе

Айлама Сесе сказала, что гордится своим цветом кожи и не собирается выплескивать негатив обратно. Фото: соцсети волейболистки

Волейболистка клуба "Уралочка" Айлама Сесе высказала мнение на счет слов тренера "Локомотива" Андрея Воронкова, который назвал спортсменку "обезьяной". Она сказала, что гордится своим цветом кожи и не собирается выплескивать негатив обратно.

Об этом Айлама Сесе написала у себя на странице в соцсети.

"Я знаю, кто я, мне нравится мой цвет, и я горжусь тем, что ношу его на своей коже. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердце, за то, что они способны передать, а не за цвет кожи, национальность или что-то еще. Слова, которые были сказаны в мой адрес, совершенно не затрагивают меня, потому что проблема [тренера] как человека в том, что он не может контролировать свое ненасытное эго. Для достижения результата он должен кого-то обидеть, что только показывает скудность его ценностей и отсутствие профессиональной этики", — пишет спортсменка.

Волейболистка добавила, что не будет оскорблять Андрея Воронкова в ответ, потому что не хочет опускаться до его уровня. Айлама Сесе поблагодарила своего тренера и товарищей по команде за поддержку, а руководство клуба "Уралочка" за твердую позицию в данном вопросе. 

Напомним, финальный матч чемпионата России по волейболу среди женских команд между "Уралочкой" и "Локомотивом" состоялся 12 мая. По ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?".

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики "Уралочки" в социальных сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер "Локомотива" послал в адрес кубинки "Уралочки" Айламы Сесе. Именно с ней в третьем сете не могли справиться калининградские волейболистки, и это, по мнению болельщиков, вызвало гнев Андрея Воронкова. 

Областная газета Свердловской области

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