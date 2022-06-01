Допрыгались

Фото: Павел Ворожцов

Совет Международной федераций лыжного спорта (FIS) провел весеннее заседание. На нем, в частности, обсуждали календари соревнований под эгидой организации. Нижнетагильских трамплинов в списке нового сезона нет.

FIS представлял проект календаря прыжков на лыжах с трамплина в начале мая. Уже тогда Нижнего Тагила среди этапов не было, но оставался шанс, что Совет федерации изменит свое решение. В апреле рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле в интервью польскому порталу Skijumping.pl говорил, что в ноябре найти подходящее место для старта сезона – «это вызов». Он отмечал, что в Польше, где обычно начинался международный сезон, сложно подготовить хорошие условия и что в 2021 году в Нижнем Тагиле был «идеальный старт».

– И если мы не сможем начать новый сезон в России, то нет смысла идти на риск и заявлять его где-то еще. Пока мы не планируем заменять этап в России, – говорил господин Пертиле.

«Пока» растянулось лишь на полтора месяца. Видимо, в FIS за это время искали варианты решения проблемы. Более того, сезон нужно будет начать раньше. В федерации подчеркивают, что перенос сроков связан с чемпионатом мира по футболу, который впервые пройдет в конце ноября – начале декабря. В итоге Кубок мира по прыжкам на лыжах стартует аж 5 ноября. И не в Нижнем Тагиле, а в польской Висле.

В это время в Польше еще нет устойчивых низких температур. Из ситуации вышли совсем экзотическим способом: впервые на зимнем Кубке мира будет применено сочетание льда на разгоне и искусственной зоны для приземления. То есть спортсмены будут приземляться не на снег, а на пластиковую поверхность. После польских этапов спортсмены переедут в Финляндию, а затем в Германию.

Этапы женского Кубка мира также не запланированы ни в Нижнем Тагиле, ни в Пермском крае (Чайковский) как это было раньше. Тагильский комплекс «Аист» даже не примет второй по силе старт у двоеборцев – Континентальный кубок.

В опубликованной информации пока нет ответа на главный вопрос: допустят ли до соревнований под эгидой FIS российских спортсменов? Тот же Сандро Пертиле в апреле говорил, что «нужно подождать несколько недель». Они прошли, но решение, судя по всему, так и не принято.