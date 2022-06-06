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Спорт
6 июня 2022, 13:09

Международный союз конькобежцев отказался отстранить Россию от участия в конгрессе

коньки

Решено не отстранять от деятельности россиян, выбранных на посты в организации. Фото: Галина Соловьева

Делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) отклонили предложение Украины об отстранении российских представителей от участия в конгрессе. Решение принималось сегодня в Пхукете.

Было организовано тайное голосование. По его результатам, против предложения украинской стороны выступили 55 членов конгресса. 48 человек — поддержали, еще 13 — воздержались, пишет ТАСС. Отмечается, что российские представители также смогут участвовать в выборах на руководящие посты в ISU. Кроме того, решено не отстранять от деятельности россиян и белорусов, выбранных на посты в организации.

Добавим, на пост вице-президента ISU планирует переизбираться 77-летний Александр Лакерник (был избран на должность в 2016 году, переизбран в 2018-м). На вхождение в технический комитет организации от России будут претендовать Юлия Андреева (одиночное и парное катание), Ульяна Чиркова (синхронное катание). В техком по конькобежному спорту намерен переизбираться Александр Кибалко, по шорт-треку — Андрей Нефедов.

Напомним, в апреле этого года ISU лишил Россию этапа мировой серии Гран-при по фигурному катанию.

Областная газета Свердловской области

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