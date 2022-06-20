В Екатеринбурге разработают дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ

Фото: Логотип Универсиады-2023

Несмотря на перенос соревнований из Екатеринбурга, деревня Универсиады-2023 продолжает строиться в Новокольцовском районе города. В ближайших планах генподрядчика — передать объект Уральскому федеральному университету.

"Есть определенная процедура. Поскольку Уральский федеральный университет — это федеральная структура, значит, на сегодня совместно с ними и министерством образования прорабатывается дорожная карта, которая будет предусматривать свои сроки. Мы тоже участвуем, как ответственные подрядчики не бросаем объект на этапе передачи госзаказчику. У нас в багаже несколько крупных проектов, в том числе передачи в федеральную собственность, были", — цитирует заместителя генерального директора компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Данила Значкова ТАСС.

Напомним, Екатеринбург получил право на проведение Универсиады-2023 2 июля 2019 года. С того момента столица Урала плодотворно готовилась к проведению соревнований, занималась строительством новых спортивных объектов, реконструкцией действующих объектов и постройкой деревни Универсиады. В конце апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о том, что Универсиаду проведут в другом городе.