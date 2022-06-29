Подтвердить личность при оформлении карты болельщика можно будет во всех МФЦ Среднего Урала

В МФЦ можно оформить карту болельщика с нуля, не используя портал Госуслуг. Фото: Борис Ярков

С 4 июля на портале Госуслуг будет доступна функция оформления карты болельщика. Директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых рассказала, что подтвердить личность для получения карты можно будет во всех офисах многофункционального центра региона.

Как сообщала "Областная газета" ранее, граждане старше 14 лет могут подать заявку на оформление карты болельщика самостоятельно. Детям младше 14 лет оформить документ могут родители или законные представители. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету и предоставить фотографии.

После нужно подтвердить личность владельца карты через МФЦ в 11 регионах России, где находятся клубы-участники РПЛ. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Московской, Ростовской, Оренбургской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Чеченской республике.

"Пройти процедуру идентификации личности по ранее поданному заявлению на Госуслугах можно во всех 124 офисах МФЦ Свердловской области. При обращении в офис многофункционального центра наши сотрудники примут заявление на оформление "Карты болельщика" и сфотографируют посетителя либо проведут процедуру идентификации личности человека, подтвердив анкетные данные заявителя", — пояснила Анастасия Девятых.

Также в МФЦ можно оформить карту болельщика с нуля, не используя портал Госуслуг, сообщает региональный департамент информполитики. В Екатеринбурге это можно будет сделать в 11 офисах центра:

Дублер Сибирского тракта, стр. 2;

пр-т Академика Сахарова, 45;

ул. 8 Марта, 13;

ул. Героев России, 2;

ул. Готвальда, 6/4;

ул. Громова, 145;

ул. Малышева, 53;

ул. Металлургов, стр. 87;

ул. Победы, 14а;

ул. Рощинская, 21;

ул. Учителей, 2б.

Отметим, что на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года в России и чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года документ назывался паспортом болельщика, или Fan ID, и представлял собой ламинированный бейдж. Обновленная карта будет выпускаться в электронном виде.