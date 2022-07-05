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Спорт
5 июля 2022, 14:10

Гонщик Сергей Карякин выступит на ралли "Шелковый путь — 2022" с новым штурманом

Сергей Карякин и Иван Безденежных

Новым штурманом стал обладатель Кубка России по ралли-рейдам Иван Безденежных. Фото: скриншот видео со страницы Сергея Карякина "ВКонтакте"

Уральский гонщик Сергей Карякин представил своего нового штурмана, с которым он будет участвовать в ралли "Шелковый путь — 2022". Им стал обладатель Кубка России по ралли-рейдам Иван Безденежных.

Об этом Сергей Карякин рассказал у себя на странице "ВКонтакте".

"На шестой "Шелковый путь" с новым штурманом. В этот раз говорить, куда ехать, мне будет штурман Иван Безденежных. Ваня опытный штурман, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, призер квадросерии Can-Am X Race Russia", — пишет гонщик.

Штурман Антон Власюк, с которым Сергей Карякин работал в одном экипаже на всех последних гонках, будет выступать в одной машине с Никитой Мазепиным.

"Шелковый путь — 2022" продлится до 16 июля. По информации организаторов, маршрут от Астрахани до Москвы составит 4 380 километров, из которых свыше 2 800 км — спецучастки.

Областная газета Свердловской области

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