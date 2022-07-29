Свердловчане завоевали медали в первый день Международных спортивных игр "Дети Азии"

Медали получили спортсмены из ДЮСШ "Виктория" Екатеринбурга. Фото: Борис Ярков

Спортсмены из Свердловской области открыли медальный счет в первый день VII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые проходят с 27 июля по 8 августа во Владивостоке.

Мария Тюлюкова заняла третье место в дисциплине 200 метров в плаванье на спине. Глеб Корчагин получил "бронзу" в плаванье в дисциплине 200 метров баттерфляй. Ребята тренируются в ДЮСШ "Виктория" Екатеринбурга, — передает департамент информполитики региона.

В играх принимают участие 1 355 человек. Средний Урал на соревнованиях представляют 48 спортсменов в 12 видах спорта.

Среди наших ребят настоящие звезды: в настольном теннисе – призеры мировых первенств Злата Терехова, Серафим Орлов и Илья Конюхов; в боксе — бронзовый призер первенства России из Серова Ширхан Шукур Оглы Шукуров; в плавании — призеры первенства России Андрей Воробьев, Глеб Корчагин, Данила Маринин, Никита Егоров, Артем Стародубцев, Никита Батуев и Мария Тюлюкова; в стрельбе из лука — серебряный призер финала XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года в командном первенстве Владимир Югай, — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, в состязаниях будут участвовать спортсмены 16 лет и младше из 14 стран — это Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Сирия, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Малайзия, Иордания, Ливан, Пакистан. Также приедут команды из Москвы, федеральных округов, с Дальнего Востока, из Республик Татарстан и Башкортостан.