Министр спорта РФ открыл по видеосвязи новый ФОК в Лесном

Построенный по поручению президента РФ новый ФОК открыли в Лесном. Фото: департамент информационной политики Свердловской области / Н. Фирсова

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Лесном. Участие в церемонии по видеосвязи приняли помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин.

Новый ФОК с искусственным льдом в Лесном построен по поручению президента России, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Арену открыли в рамках запуска в работу 10 новых спортивных объектов по всей России.

"Открытие комплекса позволит жителям города выходить на лед круглогодично. Ледовое поле арены будет поддерживаться в оптимальном состоянии в любой сезон, так что каток станет всеобщим центром притяжения. В этом комфортном здании есть все необходимое для тренировок, выступлений и отдыха. По специальному расписанию в нем будут заниматься юные хоккеисты и фигуристы, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, более 130 юных спортсменов. А в остальное время Ледовый центр смогут посещать все желающие", – отметил на открытии исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков.

Арена стала первым объектом с искусственным льдом в Лесном. Инициатором возведения крытого катка выступил местный житель Дмитрий Кошиль. Он обратился с просьбой к главе государства.

Новый комплекс будет доступен не только для тренировок спортсменов, но и для обычных горожан. Таким образом ФОК поможет привлечь и увеличить число людей в регионе, занимающихся физкультурой. На Среднем Урале губернатор и областное правительство уделяет особое внимание вопросам развития спорта. За последние 10 лет в Свердловской области построили 25 ледовых арен.

Ранее новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Верхней Пышме.